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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 29 кві, 2025 11:26
Shaman написав:
а коли сайт падає під час начала продажу - це його дійсно ддосять боти? чи це окремі працівники НБУ допомагають окремим людям - бо під час поломки сайту все одно хтось примудряється купувати
Та ні, боти, коли проскочив як тільки сайт ожив виявилося що я в черзі з 28 тисяч запитів.
"Допомогти людям" можна значно простіше і роняти сайт для цього не треба
Лося таки встиг взяти
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Додано: Сер 30 кві, 2025 14:56
На лоху Лося вже продають по 1000 грн
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Додано: Чет 08 тра, 2025 10:00
а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...
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Shaman
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Додано: Чет 08 тра, 2025 10:06
Shaman написав:
а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...
про яку розсилку мова?
за весь час жодного листа від кабіни не отримував
десь є галочка щоб почало приходити?
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greenozon
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:54
greenozon написав: Shaman написав:
а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...
про яку розсилку мова?
за весь час жодного листа від кабіни не отримував
десь є галочка щоб почало приходити?
точно не пам'ятаю, але внизу сайту праворуч є місце для email та підписатися - спробуйте
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Shaman
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:21
Shaman написав:
а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...
Письма приходят - 100%. И на позапрошлой неделе была (когда был Лось), и на прошлой (никуля, медали)... и в эту среду была (Лелека-100, Змия и т.п.). Мож у вас с мылом что-то не так. Но я для подстраховки на нумизматические тг-каналы подписан - они пропустить не дадут - бывает раньше письма НБУ уведомляют, что завтра продажи
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:14
Нарешті!
прийшов 1ий лист від нуміматичного кабінету НБУ
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Шановний клієнте!
13 травня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент"
.......
Пам'ятна монета "Крапля життя" (лише 47 штук !!!!)
Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл"
Пам'ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України"
Сувенірна упаковка для серії пам`ятних монет "Області України"
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Додано: Пон 12 тра, 2025 15:13
greenozon написав:
Нарешті!
прийшов 1ий лист від нуміматичного кабінету НБУ
---
Шановний клієнте!
13 травня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент"
.......
Пам'ятна монета "Крапля життя" (лише 47 штук !!!!)
Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл"
Пам'ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України"
Сувенірна упаковка для серії пам`ятних монет "Області України"
у вас ігрова мишка? з підвищеною швидкістю реагування?
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Shaman
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Додано: Пон 12 тра, 2025 15:32
Shaman написав: greenozon написав:
Нарешті!
прийшов 1ий лист від нуміматичного кабінету НБУ
---
Шановний клієнте!
13 травня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент"
.......
Пам'ятна монета "Крапля життя" (лише 47 штук !!!!)
Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл"
Пам'ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України"
Сувенірна упаковка для серії пам`ятних монет "Області України"
у вас ігрова мишка? з підвищеною швидкістю реагування?
ні, звичайна стара дротова ))
роздумую чи варто взагалі потикатись в війну із ботярами завтра...
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greenozon
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