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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:43

  greenozon написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:Нарешті!
прийшов 1ий лист від нуміматичного кабінету НБУ
---
Шановний клієнте!

13 травня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.

Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент"

.......

Пам'ятна монета "Крапля життя" (лише 47 штук !!!!)

Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл"

Пам'ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України"

Сувенірна упаковка для серії пам`ятних монет "Області України"

у вас ігрова мишка? з підвищеною швидкістю реагування? :lol:

ні, звичайна стара дротова ))

роздумую чи варто взагалі потикатись в війну із ботярами завтра...

тоді питання іншого плану - ви фартовий? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:57

------
Сувенірна упаковка для серії пам`ятних монет "Області України"[/quote]
у вас ігрова мишка? з підвищеною швидкістю реагування? :lol:[/quote]
ні, звичайна стара дротова ))

роздумую чи варто взагалі потикатись в війну із ботярами завтра...[/quote]
тоді питання іншого плану - ви фартовий? :lol:[/quote]



не знаю бо дуже давно вже щось купував.. інші проблеми зараз в вжитті

але нагадайте будь ласка чим краще відправляти - НП чи УП?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:59

Чи можна придбати монети в НБУ

greenozon
Без різниці, чим вам зручніше, але тариф кусається. За 20 років НБУ нещодавно отримав заплатив 112 грн на НП. Укрпошта мабуть дешевше
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:51

Підкажіть будь ласка через який банк можна інедтифікуватись в веб-кабіні?

https://ibb.co/p6k8b7k9

ну пущають демони :)

(Сенс написав що ідентифікація успішна в своєму додатку після сканування qr коду...)

таку ж помилку видав приватбанк
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 12:37

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

greenozon написав:Підкажіть будь ласка через який банк можна інедтифікуватись в веб-кабіні?

https://ibb.co/p6k8b7k9

ну пущають демони :)

(Сенс написав що ідентифікація успішна в своєму додатку після сканування qr коду...)

таку ж помилку видав приватбанк
Трохи пізніше спробуйте, попустить.
Faceless
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