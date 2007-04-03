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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3372337333743375
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

что делать будет со своей криптовалютой, когда интернета не будет (война и т.п.) или придумают более модное увлечение взамен битка и зефира? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:35

  Игорь написав:Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%

Ну норм.
р2р-банан Пок/Прод по 39/38.88 седня, я жду с Пн..Вт по 39.50 на Продать 8)

Уже можете продать через Менору(Днепр) по 39,4174
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:34

Amethyst Какая была для Вас комиссия сети в Меноре при покупке USDT?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 03:50

  Amethyst написав:
  Игорь написав:Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%

Ну норм.
р2р-банан Пок/Прод по 39/38.88 седня, я жду с Пн..Вт по 39.50 на Продать 8)

Уже можете продать через Менору(Днепр) по 39,4174

Вы имели ввиду не саму Менору, а сталинку на углу Алейхема и Успенской площади? Ну где вина элитные недавно продавали
барабашов
 
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  #<1 ... 3372337333743375
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