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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лип, 2025 21:01
phantom_systems
Єто и хотел написать, сам через єто проходил..когда виходил на радостях в ноль, все улетало и жесткое фомо. Но били и обратние моменти, здоров что вискочил...посмотрим...
PS Витаха, не слушай казака, никаких шортов, просто дождись входа в лонг, но не шорт...
PPS И все же поздравляю что сбросил психологический груз, и вишел в ноль. Улетит так улетит без тебя, зато насколько стало легче. Понимаю тебя...
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Додано: Сер 16 лип, 2025 21:42
phantom_systems написав:
Шортить на бычке, к тому же без стопов? Ну, это такой козак-стайл. Обычно заканчивается приходом дяди Коли
Не на всю котлету ж. Не думаю, що біток навіть до 130 дотягне. Після 120 можна брати шорт і тримати. З розумом, звісно! Якщо Вітаха 50 баксів поставить на шорт, то можна курити бамбук і чекати червоні соплі.
П.С. Можливо це пік усієї історії бітка. І таких цін більше не буде. А піде лише жорстке падіння. І лише падіння. Всі пірамідоси схлопуються, а біток - це пірамідос. Не здивуюся, що він повернеться на декілька центів по ітогу.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 16 лип, 2025 21:48
phantom_systems написав:
Это хороший индикатор. Значит, выше пойдём. Чтобы новые пассажиры стали загружаться и у выскочивших началось фомо с желанием перезайти.
Все саме так. Коли виходиш, то одразу маніпулька продовжує ріст. Треба не спокушатися, а чекати жорсткої просадки. Радий за Вітаху! Тепер йому треба вчитися торгувати з розумом, а не грати в інвестора.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 16 лип, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 16 лип, 2025 21:54
vitaxa2006 написав:
Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.
Видя уже сейчас цену 3350, даже не буду комментировать...
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SAndriy1
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Додано: Сер 16 лип, 2025 21:56
SAndriy1 написав:
Видя уже сейчас цену 3350, даже не буду комментировать...
А привітати? Людина психологічно розвантажилася. Все ок! Правильно зробив. Ринок дасть значно кращу точку входу. Але тіко біток торгувати тре!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:10
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.
Видя уже сейчас цену 3350, даже не буду комментировать...
Я бы разгружался частями, а в случае серьезной просадки добирал бы. Думаю, что и 4000 сможем увидеть в этом цикле.
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ishvara
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:21
Козак-характерник написав: SAndriy1 написав:
Видя уже сейчас цену 3350, даже не буду комментировать...
А привітати? Людина психологічно розвантажилася. Все ок! Правильно зробив. Ринок дасть значно кращу точку входу. Але тіко біток торгувати тре!
Мені казали, що світ змінився, але я продовжую вітати людей із досягненнями, а не з втраченими можливостями та марнуванням часу, не кажучи про зруйноване постійними нервами здоровʼя!
Можна привітати лише ракету, що їй буде легше без зайвих)))
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:27
ishvara написав: SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.
Видя уже сейчас цену 3350, даже не буду комментировать...
Я бы разгружался частями, а в случае серьезной просадки добирал бы. Думаю, что и 4000 сможем увидеть в этом цикле.
Каждый Иван имеет свой план, а у каждого Абрама - своя программа))) если у вас система, которая дает заработок, и это в нее укладывается - так только на здоровье)))
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