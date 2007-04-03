|
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:04
jabba написав:osafly
Сейчас, разбежался и написал лично для вас пять страниц моих многомесячных размышлений, приведших меня в начале 24 года к целям 50 по серебру и 3К по золоту и дальнейшие размышления приведшие к пересмотру в сторону повышения прогнозов по золоту до 3,5 потом до 5 и осторожный долгосрочный прогноз в 10. Вы все равно не поймете большую часть написанного - там же не будет фиб и углов, прости Господи, Гана.
В понятных вам терминах - цели определены были (и озвучены в свободном доступе не задним числом а заранее) на основании ФА.
Многомясячные размышления??Что это?? "Быть или не быть??Вот в чем вопрос??"-типа этого на пять страниц..Так,это банальный пздж-простыми словами,который кроме как предположений,не имеет никаких обоснований...Еще раз спрашиваю-инструмент какой?? Хотя-ответа не будет,я понял.Я смотрю графики...пересматриваю их постоянно..соответственно меняются прогнозы,по мере новостей в экономике и политике тоже... и это не значит,что я пишу их постоянно...Я вообще здесь уже ничего не пишу ...за редким..Что значит размышления приведшие к пересмотру прогноза??? Какое имел право
на мой прогноз накинул г.вна,а сам изменил свой...У меня стойкое ощущение,что я разговариваю с каким то...простите идиотом..просто трачу время и дал себя в это дерьмо втянуть....Закончил дискуссию..Тут все понятно...
17
8
Додано: Вів 27 січ, 2026 13:50
osafly
И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.
ЗЫ: Счет на табло все видели.
Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще.
1
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:03
jabba написав:osafly
И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.
ЗЫ: Счет на табло все видели.
Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще.
Лабуба,я тебе больше скажу...будешь и серебро ловить баксов по 60 +- ..Для тебя персонально уточню,ввиду твой умственной способности.....(не завтра и не на следующей неделе) но гараздо быстрее чем золото... оно может даже еще вырасти,баков на 130-140,а может уже и нет...И тогда,в отчаяньи проведешь себе самостоятельную эпиляцию на интимной части сзади,которой любишь рассуждать на пять страниц..Так что совет-озаботься продажей килограммовой курицы,а не систематическим переписыванием ценника полгода уже...(охренеть просто какой упертый и жадный),а то потом ни продать,ни на шею даже повесить-здесь просто побьют за герб от товарища майора
Який ти кумедний,в точности соответствуешь выбранной аватаре.Батл он устроил...Ржал минут пять.
Ой,не могу.Давно так не развлекался.Ты своими понтами,уже Какурта затмеваешь из соседней ветки
Ладно.Все.Бувай
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:04
osafly Полность согласен. Серебру красная цена 60 при таком золоте и голд/сильвер рейт дето 80-85-90, ну пусть 70 но никак не 47. Что никак не помешает на нынешнем шорт-сквизе долететь серебру и на 150 и выше. Вот там и продам. Тогда свидетели секты голсильверрейтпа16 будут грести все что блестит.
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:31
jabba
Здорово Лабуба.Да ты оказывается хомяк в чистом виде
Уверовал в вечный туземун и истерию и поэтому решил купить себе Козу киллограмовую
на хаях...или такой жадный,что ради 10-20% теоретического,да даже и практического роста,готов рисковать потерей -30-40% запросто.Да и ты ж вроде мальчик,тебе не с козой надо искать блины...
Чи ты в год Козы родился и трепетно просто относишься к этой "херомантии"?? Ржу не могу.Я ему говорю продавай свою курицу,а он козу хочет купить.Ты б обозначился в своих желаниях заранее,я б тебе продал со своих запасов..Я ж говорю,что фиксируюсь потроху и это не пздж..На неделе как раз продал Коалу на кило...но то Коала-не Коза...там красота! Животное благородное.Ну ты и хомяк хаевой..Скоро как развернется в коррекцию,не будешь знать куда бежать..Серебро это такая хрень...как альткоины в крипте..для него совершенно не проблема нарисовать -40-50% за месяц..Обложишься потом Козами-Петухами-Мышками и русскими курицами и будешь плакать
вспоминая "ненавистную Осу"
Востаннє редагувалось osafly
в Чет 29 січ, 2026 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:32
крипта - скам
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:41
jabba написав:osafly
Полность согласен. Серебру красная цена 60 при таком золоте и голд/сильвер рейт дето 80-85-90, ну пусть 70 но никак не 47. Что никак не помешает на нынешнем шорт-сквизе долететь серебру и на 150 и выше. Вот там и продам. Тогда свидетели секты голсильверрейтпа16 будут грести все что блестит.
Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем...
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:49
osafly написав:jabba
Здорово Лабуба.Да ты оказывается хомяк в чистом виде
Уверовал в вечный туземун и истерию и поэтому решил купить себе Козу киллограмовую
на хаях...или такой жадный,что ради 10-20% теоретического,да даже и практического роста,готов рисковать потерей -30-40% запросто.Да и ты ж вроде мальчик,тебе не с козой надо искать блины...
Чи ты в год Козы родился и трепетно просто относишься к этой "херомантии"?? Ржу не могу.Я ему говорю продавай свою курицу,а он козу хочет купить.Ты б обозначился в своих желаниях заранее,я б тебе продал со своих запасов..Я ж говорю,что фиксируюсь потроху и это не пздж..На неделе как раз продал Коалу на кило...но то Коала-не Коза...там красота! Животное благородное.Ну ты и хомяк хаевой..Скоро как развернется в коррекцию,не будешь знать куда бежать..Серебро это такая хрень...как альткоины в крипте..для него совершенно не проблема нарисовать -40-50% за месяц..Обложишься потом Козами-Петухами-Мышками и русскими курицами и будешь плакать
вспоминая "ненавистную Осу"
Ой вей, Мойша, посмотги, этот гой таки собгался учить нас с тобой коммегции.(с)
Шо вы понимаете в ценах на серебро вообще и на монеты в частности? Наверное еще меньше чем в графиках золота?
Я кролика вчера отдал в добрые руки, почему бы не купить козу и сразу не продать и ее туда же? Как советовал один умный ребе - "купи козу. А потом продай козу. И сразу станет легче".
Но почти уверен шо та коза достигнет цен, мне уже не интересных с учетом рисков и накладных расходов. Ну а кораблик, который вы упорно называете курицей - и на спокойном рынке монеты этого производства уже в условиях полномасштабного вторжения с худшими сюжетами уходили +10 а с хорошими и 15% и даже 20% к металлу. По вашей странной логике все должны и николаевские червонцы сдать в лом раз там тоже курица с другой стороны?
osafly написав:
Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем...
Не, ну точно этот гой нас собгался таки научить комегции. (с)
Ну кто с реального покупателя или даже с интересующегося будет вымогать 1 гривну 20 копеек за комиссию? А покупатели, боящиеся шо с них сдерут 1 гривну за спрос вместо 30 копеек - такие покупатели даром не нужны.
