Додано: Нед 01 лют, 2026 20:06

Господар Вельзевула написав: smdtranz написав: Дюрі-бачі



какая разница, какая себестоимость майнинга, когда по определению в час добывается строго определенное количество биткоинов, независимо от всего?

сложность уже падала, вроде бы. и ничего какая разница, какая себестоимость майнинга, когда по определению в час добывается строго определенное количество биткоинов, независимо от всего?сложность уже падала, вроде бы. и ничего



Майнить не будут при цене себестоимости и ниже.

Количество перестанет расти, что вызовет определенный дефицит и рост.

Не? Майнить не будут при цене себестоимости и ниже.Количество перестанет расти, что вызовет определенный дефицит и рост.Не?

В 2022 падали до 16к, это было ниже стоимости майнинга на тот момент. Значит, упадем ниже. Есть стойкое ощущение, что с понедельника, как откроются торги в США, начнутся панические продажи. За выходные американцы посмотрели, какая дичь началась на рынке, а торги в субботу и воскресенье выходные. И сейчас все нервно ждут 16 часов понедельника по нашему времени, чтоб резко нажать на кнопку Продать.В 2022 было 2 сильных падения на крахе Терра Луны и ФТХ. Я все думал, что в 2026 рухнет? А походу, просто биржи начали брить втупую. Как начали 10.10.25, так и продолжают.