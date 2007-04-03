RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3652365336543655
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

что там, различные комбинации букв в названии крипто валют обесцениваются?
Примат
 
Повідомлень: 690
З нами з: 09.12.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:58

Osafly, а чого це ви сказились, коли вам нагадали за то, як ви рекомендували там в якийсь криптошлак входити? Правда очі коле?)
Правда, сильно вже неадекватно реагували вы на те нагадування. Напевно, модери видалили пост через це. А жайль. Треба, шоб люди виділи вашу ре-акцію.
won
 
Повідомлень: 173
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:37

  won написав:Osafly, а чого це ви сказились, коли вам нагадали за то, як ви рекомендували там в якийсь криптошлак входити? Правда очі коле?)
Правда, сильно вже неадекватно реагували вы на те нагадування. Напевно, модери видалили пост через це. А жайль. Треба, шоб люди виділи вашу ре-акцію.


Я Вас не знаю,кто вы и откуда...но мне кажется вы из когорты тех идиотов,которые "слышу звон да не знаю где он" и абы чего пзднуть... Я торговал и торгую до сих пор разным "криптошлаком" но не обязан вести по рынку и кормить из ложки всяких лошар ежедневно,которые думают купить на 10 баксов монет,никуя не делать и озолотиться вдруг через пару месяцев...рынок меняется-мы торгуем вероятности и рынок.Если б вы были умным человеком,то вы бы перемотали года полтора на этом форуме и увидели,как я вступал в полемику после выборов Трампа с пользователем Космическая машина,который "исповедовал" подход-возьми и держи,который вы приписали мне...я же в это время активно торговал SUI и много чего еще,выкладывая свои сделки...Но из за одних "кагтавящих" епанатов,им покровительствующих,да всяких неадекватов типа вас,гомика стаси-серожи,я перестал публиковать здесь свои сделки вообще...да и нет у меня на это времени и желания..Иногда,я могу дать цели на среднесрок и долгосрок,но глядя на жертв типа вас-нет желания этого делать...Познакомьтесь лучше со стасиком-серожей,Днепропетровским бигнесменом клахобором...и будет у вас клуб по интересам.Я сам только за,чтобы модераторы ничего здесь не стирали,чтобы многие как раз таки видели,кто откровенный длб и просто ненормальный и как это троллят...Но нормы этики и бла-бла-бла-бла....я все понимаю..но никак не могу привыкнуть к идиотам.Вы преувеличиваете,обсуждая мою реакцию...у меня может быть только одна реакция,поприкалывать и потролить таких недалеких,вносящих свою лепту в деградацию данной ветки,которая...если б не мой троллинг,за последний месяц набрала больше постов,чем за последние полгода наверное :D потому что все разошлись,а адиотам не интересно писать,если остаются одни пассивы,или такие,как они сами. Скандалы-интриги-расследования,как мух на ...овно привлекают даже тех,кто криптовалютами и не интересовался...Вот сколько раз даю себе слово не реагировать на болезных,но...да,грешен.Надо вас просто не замечать.
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 13 лют, 2026 14:47, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
Профіль
 
17
8
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Да,кстати,как выражался мой "сказ" и на какой пост??Вы такой же пзбол как и стасик-серожа??Или вы его клон,или у вас трио теперь-шведская гомосемья или что??Где и чего я отреагировал??Какая правда мне колет глаза?? Я просто куею с этих ненормальных..Правда говорят,что у дешевнобольных всегда обострение весной и осенью...Истинная правда.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
Профіль
 
17
8
  #<1 ... 3652365336543655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12051, 12052, 12053
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
120528 263044485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лют, 2026 09:02
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23689969
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 139096
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15572)
13.02.2026 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.