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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3668366936703671
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sergia написав:Все правильно - фиат и биржа вещи не совместиміе, но они ж в статье пишут что со стейкинга нужно налоги отдать :oops:. Поклонники биржи Вайтбит с их хорошими % за стейкинг наверно будут в восторге

И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год скромной областной судьи из Закарпатья, которой накапало неких процентов на почти миллион USDT. Неужто, раз для НАЗК созналась, то и в налоговой ещё до апреля есть уплата 23% по курсу USDT/гривна НБУ?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 01:53

vitaxa2006 "до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?" - Скорее Вы выздоровеете, станете миллионером, Ваша дочь купит квартиру в Киеве, чем ми побачимо біток по 1 млн. $ до 2030 року.
В 2029 г. биток будет около 190 тис.$, а в 2030 г. - около 120 тис.$.

Не отчаивайтесь!
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 23:30

  vitaxa2006 написав:І ще, поки не забув, хочу висловити подяку усім хлопцям з гілки, хто мені давав поради та підтримував морально: osafly, airmax78, Козак-характерник, чик та інші, у багатьому ви були праві, ви молодці усі, дякую вам.
Хочу побажати усім вам, щоб ваші мрії здійснилися.
Так склалося, що у мене виявили онкологію (4 стадія, у мене батько і мати померли від онкології, а я легковажно відносився до щорічних обстежень і запустив), тому, я вирішив залишок коштів вкласти у квартиру у Києві для доньки. Хоча, планував купити біток на дні на ведмежому ринку 2026 року. Але, наостанок, не хочу ризикувати, бо квартира, вона тут і зараз, а крипта це ХЗ. Були ще плани купити будинок під Києвом, але це вже не вийде.
Хоча, чомусь впевнений, що біток таки подолає 1 млн. $. Але перевірити вже не буду мати змогу.
Усім добра!


Дуже співчуваю.
Тількі дізнався.
Дуже шкода.
4-та...
В залежності від типу раку в США вже досить вдало його лікують.
Але-ж 4-та...
Можу сказати що в Well Cornel вилікували 3-тю дуже агресивного типу раку. Не в мене.
Не знаю чи змогли-б подолати 4-ту.
Від деяких типів навіть вакцини напідході.
rjkz
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  #<1 ... 3668366936703671
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