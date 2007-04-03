sergia написав:Все правильно - фиат и биржа вещи не совместиміе, но они ж в статье пишут что со стейкинга нужно налоги отдать . Поклонники биржи Вайтбит с их хорошими % за стейкинг наверно будут в восторге
И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год скромной областной судьи из Закарпатья, которой накапало неких процентов на почти миллион USDT. Неужто, раз для НАЗК созналась, то и в налоговой ещё до апреля есть уплата 23% по курсу USDT/гривна НБУ?
vitaxa2006 "до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?" - Скорее Вы выздоровеете, станете миллионером, Ваша дочь купит квартиру в Киеве, чем ми побачимо біток по 1 млн. $ до 2030 року. В 2029 г. биток будет около 190 тис.$, а в 2030 г. - около 120 тис.$.
vitaxa2006 написав:І ще, поки не забув, хочу висловити подяку усім хлопцям з гілки, хто мені давав поради та підтримував морально: osafly, airmax78, Козак-характерник, чик та інші, у багатьому ви були праві, ви молодці усі, дякую вам. Хочу побажати усім вам, щоб ваші мрії здійснилися. Так склалося, що у мене виявили онкологію (4 стадія, у мене батько і мати померли від онкології, а я легковажно відносився до щорічних обстежень і запустив), тому, я вирішив залишок коштів вкласти у квартиру у Києві для доньки. Хоча, планував купити біток на дні на ведмежому ринку 2026 року. Але, наостанок, не хочу ризикувати, бо квартира, вона тут і зараз, а крипта це ХЗ. Були ще плани купити будинок під Києвом, але це вже не вийде. Хоча, чомусь впевнений, що біток таки подолає 1 млн. $. Але перевірити вже не буду мати змогу. Усім добра!
Дуже співчуваю. Тількі дізнався. Дуже шкода. 4-та... В залежності від типу раку в США вже досить вдало його лікують. Але-ж 4-та... Можу сказати що в Well Cornel вилікували 3-тю дуже агресивного типу раку. Не в мене. Не знаю чи змогли-б подолати 4-ту. Від деяких типів навіть вакцини напідході.