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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3668366936703671
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sergia написав:Все правильно - фиат и биржа вещи не совместиміе, но они ж в статье пишут что со стейкинга нужно налоги отдать :oops:. Поклонники биржи Вайтбит с их хорошими % за стейкинг наверно будут в восторге

И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год скромной областной судьи из Закарпатья, которой накапало неких процентов на почти миллион USDT. Неужто, раз для НАЗК созналась, то и в налоговой ещё до апреля есть уплата 23% по курсу USDT/гривна НБУ?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 01:53

vitaxa2006 "до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?" - Скорее Вы выздоровеете, станете миллионером, Ваша дочь купит квартиру в Киеве, чем ми побачимо біток по 1 млн. $ до 2030 року.
В 2029 г. биток будет около 190 тис.$, а в 2030 г. - около 120 тис.$.

Не отчаивайтесь!
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 23:30

  vitaxa2006 написав:І ще, поки не забув, хочу висловити подяку усім хлопцям з гілки, хто мені давав поради та підтримував морально: osafly, airmax78, Козак-характерник, чик та інші, у багатьому ви були праві, ви молодці усі, дякую вам.
Хочу побажати усім вам, щоб ваші мрії здійснилися.
Так склалося, що у мене виявили онкологію (4 стадія, у мене батько і мати померли від онкології, а я легковажно відносився до щорічних обстежень і запустив), тому, я вирішив залишок коштів вкласти у квартиру у Києві для доньки. Хоча, планував купити біток на дні на ведмежому ринку 2026 року. Але, наостанок, не хочу ризикувати, бо квартира, вона тут і зараз, а крипта це ХЗ. Були ще плани купити будинок під Києвом, але це вже не вийде.
Хоча, чомусь впевнений, що біток таки подолає 1 млн. $. Але перевірити вже не буду мати змогу.
Усім добра!


Дуже співчуваю.
Тількі дізнався.
Дуже шкода.
4-та...
В залежності від типу раку в США вже досить вдало його лікують.
Але-ж 4-та...
Можу сказати що в Well Cornel вилікували 3-тю дуже агресивного типу раку. Не в мене.
Не знаю чи змогли-б подолати 4-ту.
Від деяких типів навіть вакцини напідході.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 00:03

  airmax78 написав:vitaxa2006 дуже співчуваю. Тримайтеся. Біткоїн здаєтся таки кращою інвестицією ніж нерухомість в Україні. Проте для донькі, можливо, заскладна з точки зору збереження та використання. Якщо донька шарить - то я б половину залишив в кеші, а половину все ж таки в біткоїн вклав. Інша опція - інвест рахунок на Interactive Brokers з вкладенням грошей в SP500. Також важко з точки зору доступу до грошей та можливими податковими наслідками у випадку виходу в кеш, але також набагато перспективніше ніж квартира в Києві. Ну це ІМНО.


Дуже шкода, що так сталося з Віталієм.
З приводу твого допису.
Десь 2,5 роки моєму досвіду в американській фонді.
Що можу сказати.
Мені шкода втрачених років без цього.
З приводу сп500. Так, це цінна порада.
Але можу доповнити зі свого досвіду.
СП500 має стати ядром портфолио, його більшою частиною.
Алє крім цього час від часу з'являються можливості дуже гарно заробити. Тут треба бути обережним, бо будь який буйний ріст може закінчитися обвалом.
Наприклад, Майкрософт довго-довго ріс на хайпі ШІ, алє потім одномоментно вратив більше 20% й потім ще. Я з нього декілька разів виходив, але він ріс.
В останій раз після росту до приблизно 550, я вирішив спробувати купити на відкаті до 515. Трохи купив. Він зараз367. А коли я тількі починав, то купив його за 423. 2,5 роки тому.
Але є інші компанії з сп500, котрі час від часу шалено зростають. Тож треба слідкувати за ними.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 00:30

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:vitaxa2006 дуже співчуваю. Тримайтеся. Біткоїн здаєтся таки кращою інвестицією ніж нерухомість в Україні. Проте для донькі, можливо, заскладна з точки зору збереження та використання. Якщо донька шарить - то я б половину залишив в кеші, а половину все ж таки в біткоїн вклав. Інша опція - інвест рахунок на Interactive Brokers з вкладенням грошей в SP500. Також важко з точки зору доступу до грошей та можливими податковими наслідками у випадку виходу в кеш, але також набагато перспективніше ніж квартира в Києві. Ну це ІМНО.

Мабуть кеша дав би донці мінімум - кеш 100% витратить не встигне оговтатись. З біткоїном/інвест рахунком все хоча б трохи складніше. Хоча б якийсь час потрібно на подумати що робиш.


Ах, да, учитывая состояние здоровья, хочу поделиться своим ресерчем.
2,5 года назад, когда я открывал свой брокерский аккаунт, об этом и не думалось.
Мыслей было - ну попробую как оно. Что это окажется настолько ...обнадеживающим (чтоб не сглазить), тогда понимания не было.
Шло время, портфель рос, постепенно в него перетекала все большая доля сбережений.
Потом вдруг подумалось, стоп, а если меня не станет, как семья получит доступ к этому?
Надо будет наследство оформлять, это и время и гемор.
Оказывается, надо было открывать джоинт аккаунт изначально. То есть, сразу на двоих.
Добавить сейчас жену или кого-бы то ни было нельзя.
Если продать сейчас все и перевести деньги на другой аккаунт - очень сильное попадание на налоги.
Вроде есть механизм открыть джоинт аккаунт и перевести туда активы без продажи.
Надо еще изучить вопрос.
Оставить логин и пароль другому человеку на случай смерти (сорри, тут именно это слово) не получится. Как только факт смерти зарегистрирован, все аккаунты блокируются и начинается процесс передачи бенефициарам, если они указаны, либо по наследству.
Так что этот нюанс стоит учитывать. Не знаю как оно работает для других стран, но ИБ работает на американском рынке и соответственно должен соблюдать американские законы и процедуры.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 00:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  rjkz написав:Надо будет наследство оформлять, это и время и гемор.

Там самое интересное совсем другое: по американским законам для не американцев при наследовании нужно заплатить нехилый налог с превышения 60k$ в американских ЦБ (за исключением бондов госказначейства и ещё чего-то) Если сбережения меньше, тогда ещё ладно.

  rjkz написав:Если продать сейчас все и перевести деньги на другой аккаунт - очень сильное попадание на налоги.

С чего бы, если переводить жене?

  rjkz написав:Вроде есть механизм открыть джоинт аккаунт и перевести туда активы без продажи.

Та есть, конечно. Ничем не отличается от открытия джоинт аккаунта сразу. Только нужно не забывать, что и джоинт тоже заблокируют до решения вопроса о наследстве. Поэтому не очень понятно какую проблему именно в этом контексте он решает.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 01:01

  Олежан написав:
  adeges написав:Але лікуватись краще за кордоном. Де ще беруть і де медицину включено для тимчасового захисту

це де таке є?


В США очень сложно попасть.
Но если ВДРУГ получится, то по Ю4Ю, ТПС, ПУ (сейчас с этим очень сложно), дают с ходу медикейд. По крайней мере давали, сейчас все очень...динамично, скажем так, ситуация может меняться на ходу. Но пока инфы о том, что перестали давать ю4юшникам или тпс-никам (кто проходит по низкому доходу) не было.
Медикейд берут почти все крупные госпитали и медицинские центры.
Из того, что знаю есть в НЙ, номер один в мире Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center, но это номер один именно по изучению рака. Их процесс выздоровления интересует не в самую первую очередь. И они берут только одну страховку, довольно редкую и дорогую.
Но есть еще очень крутой Weill Cornell в Манхеттене, они берут основные страховки и скорей всего Медикейд.
Если что, можно ИИ порасспрашивать.
Но опять-же, надо учитывать и стадию. Но если принимать решение бороться, то как вариант.
Рекомендаций иметь не имею морального и юридического права. Так, "мысли вслух".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 01:18

  Dr_English написав:vitaxa2006 "до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?" - Скорее Вы выздоровеете, станете миллионером, Ваша дочь купит квартиру в Киеве, чем ми побачимо біток по 1 млн. $ до 2030 року.
В 2029 г. биток будет около 190 тис.$, а в 2030 г. - около 120 тис.$.

Не отчаивайтесь!


Я может чего-то недопонимаю.
Вот биток.
В чем его ценность по сравнению с какими-то другими условными активами?
В моем понимании - чисто спекулятивный ... ээ ...ну пусть будет "инструмент".
За которым ничего не стоит.
Сейчас он вырос во много раз, но будет-ли расти в %% так-же и далее? Может да, может нет. Может его таки хакнут и все обладатели останутся с "темным экраном".
Может появится второй, третий,...пятый...биток с таким-же "наполнением". Что собственно и происходит.
Есть реальные компании из СП500, которые выросли менее чем за год в 10+раз.
В СП500 компании с капитализацией не менее 20 млрд.
Сколько там того битка объем?
И даже если акции ну сильно упадут, то не в ноль, если за ними стоят реальные активы.
Акции исчезнуть теоретически не могут.
Даже если навернется брокер, ИБ который чуть ли не единственный из крупных работает за пределами США, у меня Фиделити (самый удобный из 5 самых крупных), то все акции внесены в какой-то общий реестр и их можно будет получить, окрыв аккаунт у другого брокера. Это то, что я знаю из ютуба, если хотите, можете перепроверить. Может я и не прав.
Что получит владелец битка - я не представляю.
После моих родителей остались всякие бумаги, там я нашел сертификаты "Украинский дом селенга" и тп. Чем биток отличается в принципе?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 01:44

  moveton написав:
  rjkz написав:Надо будет наследство оформлять, это и время и гемор.

Там самое интересное совсем другое: по американским законам для не американцев при наследовании нужно заплатить нехилый налог с превышения 60k$ в американских ЦБ (за исключением бондов госказначейства и ещё чего-то) Если сбережения меньше, тогда ещё ладно.

  rjkz написав:Если продать сейчас все и перевести деньги на другой аккаунт - очень сильное попадание на налоги.

С чего бы, если переводить жене?

  rjkz написав:Вроде есть механизм открыть джоинт аккаунт и перевести туда активы без продажи.

Та есть, конечно. Ничем не отличается от открытия джоинт аккаунта сразу. Только нужно не забывать, что и джоинт тоже заблокируют до решения вопроса о наследстве. Поэтому не очень понятно какую проблему именно в этом контексте он решает.


Ну, я вроде как понял, что именно в случае смерти доступ к совместному аккаунту остается.
Просто перевести акции с одного аккаунта на другой нельзя - только через продажу, а продать - попасть на кэпитен гейн такс.
ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..
Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.
Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство.
Не знаю как с аккаунтами, а с недвигой, там 9 (емнип, уже забыл, когда-то по работе по касательной пару раз сталкивался) месяцев только ожидания перед рассмотрением наследства.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 02:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  rjkz написав:ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..
Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.
Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство.

Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше.
moveton
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