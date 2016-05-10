В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 05 лют, 2018 13:01
Stringer написав:
выше ж писали - 17% на остаток средств на карте видсоточка
как бы полгода прошло после того поста, 17 и осталось? что плохого в этом продукте (комиссии, обслуживание и т.д.), вы им пользуетесь? у вас есть информация про стабильность этого банка?
finfen
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:31
finfen написав: Stringer написав:
выше ж писали - 17% на остаток средств на карте видсоточка
как бы полгода прошло после того поста, 17 и осталось? что плохого в этом продукте (комиссии, обслуживание и т.д.), вы им пользуетесь? у вас есть информация про стабильность этого банка?
17 осталось, пользуюсь, стабильность средне минимальная
Stringer
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Додано: Пон 12 лют, 2018 12:05
Stringer написав:
17 осталось, пользуюсь, стабильность средне минимальная
средне минимальная - это как? и как Вы это определяете?
часто пользуетесь этим сберсчетом - комиссии за съем не зануляют доход от процентов?
finfen
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Додано: Пон 12 лют, 2018 12:19
finfen Если после прочтения тарифов и специализированной темы по банку у вас ещё возникают подобные вопросы, то, пожалуй, продукт не для вас...
Vorlon
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Додано: Вів 13 лют, 2018 11:51
Vorlon написав: finfen
Если после прочтения тарифов и специализированной темы по банку у вас ещё возникают подобные вопросы, то, пожалуй, продукт не для вас...
"средне минимальная - это как? и как Вы это определяете?
часто пользуетесь этим сберсчетом - комиссии за съем не зануляют доход от процентов?" - Это последние мои вопросы. Мне интересно было мнение человека, его мотивации - я и спросил. Вы находите это странным? Это как раз Вы подошли к вопросу слишком серьезно. Это сразу Вам и ответ на пост в соседней ветке.
finfen
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:48
Найдоречніше знайти стабільний банк й бути впевненим, що ти безперешкодно повернеш гроші, нехай він й матиме менший відсоток на запропонованому ринку.
Zoryana_Buryk
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:16
4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?
Не густо. Був гарним "ВТБ" зі "Скарбничкою", та сплив. До того була гарною "Дельта", та спливла. Ну і куди піти бедному іудею з вільною гривнею?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
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Додано: Сер 16 січ, 2019 07:04
Burton_Hover написав:
4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?
згадуваний продукт вже не доступний для відкриття (із вказаним %% на залишок)
можу поділитись власним досвідом по темі,
викорстовую ось таку дебетову картку з метою хорошого % на залишок коштів -
http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
greenozon
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Додано: Сер 16 січ, 2019 08:55
greenozon написав: Burton_Hover написав:
4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?
згадуваний продукт вже не доступний для відкриття (із вказаним %% на залишок)
можу поділитись власним досвідом по темі,
викорстовую ось таку дебетову картку з метою хорошого % на залишок коштів -
http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
Дякую! Умови гарні, банка стрьомна. Але варто спробувати.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:00
Burton_Hover написав: greenozon написав: Burton_Hover написав:
4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?
згадуваний продукт вже не доступний для відкриття (із вказаним %% на залишок)
можу поділитись власним досвідом по темі,
викорстовую ось таку дебетову картку з метою хорошого % на залишок коштів -
http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
Дякую! Умови гарні, банка стрьомна. Але варто спробувати.
Втб и дельта не стремные... были
Stringer
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