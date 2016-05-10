RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
В каком банке самый высокий
процент на остаток по карточному

В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:01

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

  Stringer написав:выше ж писали - 17% на остаток средств на карте видсоточка

как бы полгода прошло после того поста, 17 и осталось? что плохого в этом продукте (комиссии, обслуживание и т.д.), вы им пользуетесь? у вас есть информация про стабильность этого банка?
finfen
 
Повідомлень: 160
З нами з: 18.05.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:31

  finfen написав:
  Stringer написав:выше ж писали - 17% на остаток средств на карте видсоточка

как бы полгода прошло после того поста, 17 и осталось? что плохого в этом продукте (комиссии, обслуживание и т.д.), вы им пользуетесь? у вас есть информация про стабильность этого банка?

17 осталось, пользуюсь, стабильность средне минимальная
Stringer
 
Повідомлень: 8916
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:05

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

  Stringer написав:17 осталось, пользуюсь, стабильность средне минимальная

средне минимальная - это как? и как Вы это определяете?
часто пользуетесь этим сберсчетом - комиссии за съем не зануляют доход от процентов?
finfen
 
Повідомлень: 160
З нами з: 18.05.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:19

finfen
Если после прочтения тарифов и специализированной темы по банку у вас ещё возникают подобные вопросы, то, пожалуй, продукт не для вас...
Vorlon
 
Повідомлень: 6335
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:51

  Vorlon написав:finfen
Если после прочтения тарифов и специализированной темы по банку у вас ещё возникают подобные вопросы, то, пожалуй, продукт не для вас...

"средне минимальная - это как? и как Вы это определяете?
часто пользуетесь этим сберсчетом - комиссии за съем не зануляют доход от процентов?" - Это последние мои вопросы. Мне интересно было мнение человека, его мотивации - я и спросил. Вы находите это странным? Это как раз Вы подошли к вопросу слишком серьезно. Это сразу Вам и ответ на пост в соседней ветке.
finfen
 
Повідомлень: 160
З нами з: 18.05.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:48

Найдоречніше знайти стабільний банк й бути впевненим, що ти безперешкодно повернеш гроші, нехай він й матиме менший відсоток на запропонованому ринку.
Zoryana_Buryk
 
Повідомлень: 10
З нами з: 14.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:16

4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?
Не густо.
Був гарним "ВТБ" зі "Скарбничкою", та сплив.
До того була гарною "Дельта", та спливла.
Ну і куди піти бедному іудею з вільною гривнею?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 34
З нами з: 05.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 07:04

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

  Burton_Hover написав:4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?


згадуваний продукт вже не доступний для відкриття (із вказаним %% на залишок)

можу поділитись власним досвідом по темі,
викорстовую ось таку дебетову картку з метою хорошого % на залишок коштів -

http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:55

  greenozon написав:
  Burton_Hover написав:4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?


згадуваний продукт вже не доступний для відкриття (із вказаним %% на залишок)

можу поділитись власним досвідом по темі,
викорстовую ось таку дебетову картку з метою хорошого % на залишок коштів -

http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/


Дякую! Умови гарні, банка стрьомна. Але варто спробувати.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 34
З нами з: 05.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:00

  Burton_Hover написав:
  greenozon написав:
  Burton_Hover написав:4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?


згадуваний продукт вже не доступний для відкриття (із вказаним %% на залишок)

можу поділитись власним досвідом по темі,
викорстовую ось таку дебетову картку з метою хорошого % на залишок коштів -

http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/


Дякую! Умови гарні, банка стрьомна. Але варто спробувати.

Втб и дельта не стремные... были
Stringer
 
Повідомлень: 8916
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозит в иностранном банке 1, 2, 3
Nickmess » Сер 25 лип, 2018 21:01
27 5008
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 15:53
sinowi
Депозитная ячейка, сейф в банке 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 13 жов, 2011 11:55
34 52146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 14:01
Сержик
Депозит в Приват-банке 1, 2
macloud2 » Вів 10 тра, 2016 12:31
17 11453
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2016 16:01
vlasenko7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.