В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному

ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали. І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу. А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали. І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу. А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая" пеши исчо
ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали. І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу. А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая" пеши исчо
не вiддали Буратiнам 200+? хто їм дохтур? Особисто я був клiєнтом і Дельти і ВТБ. І дуже їми задоволенний.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
Burton_Hover написав: ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали. І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу. А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая" пеши исчо
не вiддали Буратiнам 200+? хто їм дохтур? Особисто я був клiєнтом і Дельти і ВТБ. І дуже їми задоволенний.