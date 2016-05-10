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В каком банке самый высокий
процент на остаток по карточному

В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:59

  Stringer написав:Втб и дельта не стремные... были


ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30

  Burton_Hover написав:
  Stringer написав:Втб и дельта не стремные... были


ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.

:mrgreen: неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо :lol:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:27

  Stringer написав:
  Burton_Hover написав:
  Stringer написав:Втб и дельта не стремные... были


ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.

:mrgreen: неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо :lol:


не вiддали Буратiнам 200+? хто їм дохтур? Особисто я був клiєнтом і Дельти і ВТБ. І дуже їми задоволенний.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:23

  Burton_Hover написав:
  Stringer написав:
  Burton_Hover написав:
ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.

:mrgreen: неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо :lol:


не вiддали Буратiнам 200+? хто їм дохтур? Особисто я був клiєнтом і Дельти і ВТБ. І дуже їми задоволенний.

На этот счёт не может быть никаких сомнений :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:15

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

В Кредо ощадний рахунок Кишеня - 8% (користувалася особисто, поки зарплату там отримувала)
A_nik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 12:08

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

Альфа-банк?
Укргазбанк с Прозапасом?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:08

Хто може порадити самий вигідний гривневий та доларовий депозит на 3 місяці? Дякую
wadziu087
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:11

  wadziu087 написав:Хто може порадити самий вигідний гривневий та доларовий депозит на 3 місяці? Дякую


Пропоную скористатися каталогом депозитів:
гривневі вклади на 3 міс: https://minfin.com.ua/ua/deposits/?term=92
доларові депо на 3 міс: https://minfin.com.ua/ua/deposits/usd/?term=92
єврові депо на 3 міс: https://minfin.com.ua/ua/deposits/eur/?term=92
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:55

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

Я правильно понимаю, что из текущих счётов с процентами на остаток самый выгодный это "Глобус банк" и его "Відсоточка" с 17% грязными?
Или есть ещё какие-то выгодные варианты?
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:57

  Sanyok77 написав:Я правильно понимаю, что из текущих счётов с процентами на остаток самый выгодный это "Глобус банк" и его "Відсоточка" с 17% грязными?
Или есть ещё какие-то выгодные варианты?

Как альтернатива есть коко-кард в форварде (дебетная) с 15% на остаток
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