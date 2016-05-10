В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному

Sanyok77
Выбирал месяц назад между Глобусом и Форвардом, выбрал второй, не жалею.
Нет никаких комиссиий, обслуживание в банке понравилось, пополнить можно даже через банкомат и приятные (для меня) кешбеки дают.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:42
Sanyok77
Выбирал месяц назад между Глобусом и Форвардом, выбрал второй, не жалею.
Нет никаких комиссиий, обслуживание в банке понравилось, пополнить можно даже через банкомат и приятные (для меня) кешбеки дают.
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