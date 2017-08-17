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Забудовник "Міська
околиця"!!!!

Забудовник "Міська околиця"!!!!
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2017 19:06

Забудовник "Міська околиця"!!!!

Всім привіт. В кого є якась інфа про забудовника "Міська околиця" (Колишній НВП "Світ"), розглядаємо варіант житла на вул Антонича. Може ще хтось там придбав житло? В неті про них ніякої інфи поганої не знайшла, знаю лишень шо колись мали проблеми з кредитами у банку Львів. Буду вдячна за любу інформацію
Lilith
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2017 20:28

  Lilith написав:Всім привіт. В кого є якась інфа про забудовника "Міська околиця" (Колишній НВП "Світ"), розглядаємо варіант житла на вул Антонича. Може ще хтось там придбав житло? В неті про них ніякої інфи поганої не знайшла, знаю лишень шо колись мали проблеми з кредитами у банку Львів. Буду вдячна за любу інформацію

Базар під вікнами і до ЖД-колії 200 метрів - це ваша мрія?
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2017 22:16

Позитивчик

Я взагалі на іншу тему почала розмову, вважаю що гул маршруток під вікнами нічим не кращий, звісно жити біля лісу приємніше але там ціна відповідна... Якщо не маєте шо сказати нашо долучаєтесь до теми?
Lilith
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2017 21:07

  Lilith написав:Позитивчик

Я взагалі на іншу тему почала розмову, вважаю що гул маршруток під вікнами нічим не кращий, звісно жити біля лісу приємніше але там ціна відповідна... Якщо не маєте шо сказати нашо долучаєтесь до теми?


Позитивчик, хоть щось вам відписав, на відміну від інших! :D

...а на рахунок теми, то.....
...мене б там більш цікавила комерційна нерухомість, ніж під житло.........
....але вони таки досить швидко будують!....ну і ціни вже трохи теж полізли :wink:

....а ви самі якусь інфо про цього забудовника знайшли?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2017 14:22

Re: Забудовник "Міська околиця"!!!!

Ох і розвивається тема :mrgreen: просто шаленими темпами :mrgreen:

Там вже щось, навіть, і новий базарчик 'загниває' біля тої будови
Так, так - підприємці хочуть звідти тікати і то масово :shock: бо там глушина-глушиною!
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2017 14:57

Глухо по всем их новостройкам:
http://kvartirale.com/f/?d=околица
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2017 15:06

  M-A-X написав:Глухо по всем их новостройкам:
http://kvartirale.com/f/?d=околица

Ніби залишилось тількм ввести в експлуатацію на Щеповій
Позитивчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:41

Жахливий забудовник.
Брешуть.
Порушують терміни здачі критично !!
Мали здати будинок в кінці 18, вже скоро кінець 19 а здачою так і не пахне. Вліпили будтинок перед вікнами перекрили все світло, припинили проводити комункації.
Минуле теж туманне - мають несплачені кредити. Не раджу звязуватись !
Lilith
 
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