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Где можно обменять металлические евро? Днепр или Киев
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 кві, 2019 14:14
Постоянно меняю в Киеве и по Украине на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Обращайтесь по указанным телефонам: 0673528773, 0932828181.
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Andrey_999
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Додано: Пон 06 тра, 2019 17:31
Добрый день.есть 13 штук.евро монет.1,2,50,20,.интересуетесь
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nmatveev258
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