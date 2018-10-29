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Где можно обменять металлические
евро? Днепр или Киев

Где можно обменять металлические евро? Днепр или Киев
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 14:14

Постоянно меняю в Киеве и по Украине на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, и другие монеты (бумажные купюры) мира.

Обращайтесь по указанным телефонам: 0673528773, 0932828181.
Andrey_999
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 17:31

Евро монеты

Добрый день.есть 13 штук.евро монет.1,2,50,20,.интересуетесь
nmatveev258
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:51

Добрый вечер,вы принимаете евро центы и евро монеты?Цена?
taranyana1985t
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 03:31

Куплю канадские доллары (монеты) 1, 2, 5 долларов и четвертаки. Киев
Mugwort
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