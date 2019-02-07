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Где можно обменять металлические евро? Днепр или Киев
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 кві, 2019 15:14
Постоянно меняю в Киеве и по Украине на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Обращайтесь по указанным телефонам: 0673528773, 0932828181.
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Andrey_999
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Додано: Пон 06 тра, 2019 18:31
Добрый день.есть 13 штук.евро монет.1,2,50,20,.интересуетесь
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nmatveev258
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:51
Добрый вечер,вы принимаете евро центы и евро монеты?Цена?
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taranyana1985t
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Додано: Чет 21 лис, 2019 04:31
Куплю канадские доллары (монеты) 1, 2, 5 долларов и четвертаки. Киев
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Mugwort
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Додано: Суб 29 лют, 2020 16:37
Банк "Украинский капитал" продает и покупает монеты 1 и 2 евро. Не знаю как во всех отделениях, но Главный офис возле м.Нивки в Киеве - точно. Сам там сдавал монеты некоторое время назад. Курсы такие же как и для банкнот евро
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asteriks
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:44
Где поменять в Одессе подскажите контакты если это возможно.
0988527465 Леонид
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rbk1898
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:31
Куплю евроценты,или другую мелочь разных стран по курсу.
Ноль97441304ноль
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taranenkosergei81
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Додано: Чет 30 кві, 2020 08:54
Народ, вот интересно монетки евро тоже выпускают иногда для коллекционеров?
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Sanbest
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:48
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asteriks
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