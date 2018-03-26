У Раді хочуть обмежити безмитне ввезення товарів з-за кордон
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Я бы вообще по-другому поставил вопрос: а что государство сделало для того, чтобы я мог купить в зарубежном магазине вещь, что оно хочет забрать себе аж треть стоимости этой вещи? Да ничего не сделало, а хочет просто потому что может. И, в отсутствие противодействующей силы, будет хотеть всё больше и больше. Я не бюджетник, и уже заплатил с зарплаты налоги и сборы, почему этого всё ещё, блин, мало? В принципе-то, пошлина на импорт товаров - это налог на потребление, это, с моей точки зрения, правильный налог. Но не тогда, когда платится уже с тех денег, которые остались после уплаты кучи других налогов и сборов. Если поступать правильно, я бы сделал эту пошлину абсолютно на весь импорт (и автоматически, а не с беготней по таможням и брокерам и оплатой их так называемых услуг). Но оформлял бы на эту сумму как налоговый кредит по подоходному налогу. То есть по налоговой декларации эта сумма возвращалась бы плательщику. Но если у плательщика доход 3200 грн/мес, а товаров из-за рубежа он "для личного пользования" получил на 1000 евро/мес, то ему просто не с чего будет возвращать этот "налоговый кредит".
gleb В каком состоянии этот вопрос сегодня ? Как раз покупаю в интернет магазах, и в этом месяце в сумме получится больше 200 долларов. Если платить пошлину - то не выгодно и покупать нет смысла. Покупки для личного потребления - разные все товары - не опт. Товары - продукты ( чай, кофе, черный шоколад, специи экзотические) и предметы личной гигиены -( типа гель для душа, масло для массажа и зубная паста из экзотических стран). Посоветуйте, плиз! И как считают этот месяц - считают каждый календарный месяц или текущий ? Мне сейчас именно нужно много. А потом опять не буду покупать какое-то время. Как подстроиться ?