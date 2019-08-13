Возможность покупать акции на NYSE в Украине
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 25 кві, 2019 09:35
St/2 написав: slusar_an
Лицензия государства Белиз стоит 600 дол, если самому ничего не делать.
Без SIPC торговать американские акции бессмысленно.
Зачетно и знатно! Правильные вопросы задавали.
Ответы сами показали чего стоит этот фридом, наш понимаешь, финанс.
Шабдусарды-оглы
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:32
а через
www.zerich.eu/
можно из украины? хто-то уже связывался \ врде пишут что это на кипре?
ytb
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:10
ytb
А навіщо zerich якщо все добре через Interactive Brokers працює
https://simeinyi-budzhet.ua/interactive-brokers/
lostapiv
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:46
Шабдусарды-оглы написав: St/2 написав: slusar_an
Лицензия государства Белиз стоит 600 дол, если самому ничего не делать.
Без SIPC торговать американские акции бессмысленно.
Зачетно и знатно! Правильные вопросы задавали.
Ответы сами показали чего стоит этот фридом, наш понимаешь, финанс.
нормально фридом стоит, 1,3 млрд.дол. капитализации, универ курит в сторонке
другой вопрос какой продукт они предлагают для нас
nekefer
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18
nekefer Сейчас любой мусор ярд стоит, особенно если торгуется на наздаке. По смотрим на сколько их хватит.
St/2
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49
St/2 написав: nekefer
Сейчас любой мусор ярд стоит, особенно если торгуется на наздаке.
По смотрим на сколько их хватит.
я немножко ошибся, сейчас вроде правильнее:
капитализация фридом холдинг 2,6 млрд.дол
капитализация райфайзен аваль 0,8 млрд.дол
думаете, что если вытащить аваль на американский рынок например посредством депозитарных расписок он подорожает в два раза?
Price to Earnings ratio
аваль 4,66
фридом 49
аваль просто обязан подорожать в 10 раз
nekefer
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