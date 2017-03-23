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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:06
Хочу купить квартиру для себя, и обратила внимание на дом с красивым названием Гармония. Пока что посмотреть его внутри не доводилось. Компания застройщик вроде бы надежная. На фото видно также что работы идут. Но все же прочла много разных не приятных моментов что после сдачи дома могут добавить к оплате лишние метры. Что не все дома правильно зарегистрированы и в некоторых домах давно сданных нет правильных документов на землю. Хотелось бы знать что с этого правда или можно спокойно оговаривать покупку тут квартиры? Спасибо!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:11
Смотрела ЖК Чарівне місто. В отделе продаж обещали что дом будет сдан во 2кв. 2019г. Все устраивает да и вопросов почти не возникло Но вот на форуме прочла что застройщик судится. И хотя в отделе продаж говорят что все хорошо. В прокуратуре говорят что стройка вообще не ведется. Становистя страшно вкладывать деньги в дом. Сдадут ли его потом или же так и будем без квартир? Кто владеет более точной информацией. Очень хотелось услышать ответы. Спасибо
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:52
Я ищу квартиру для дочки. Понравилось описание ЖК Харьковский. Цена для меня доступная. Только не могу понять. Возле дома пишеходные дорожки. Как подъехать к дому на атво? выгрузить потом мебель или строй материалы? Да и со сроками сдачи не совсем понятная ситуация. Стоит ли смотреть другие варианты? или я не совсем правильно понимаю планы застройщика у данного ЖК
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:55
Покупали пару лет назад однушку для родителей в Садовом. Понравилось, что рядом река, чистый воздух и много зелени. Плюс близко метро Левобережная. Конечно обсуждалось ранее разные нюансы на форумах, сначала читали и парились, а потом просто перестали - всегда будут недовольные. На сегодня могу смело сказать, что родителей все устраивает, живут, довольны. Сейчас выбираем уже для себя побольше квартиру. Могу сказать, что за это время Укрбуд явно прибавил – и подход к консультации и инфа на сайтах. И проекты стали поинтересней, от советского колхоза уже отходят, это радует!))
Додано: Нед 22 кві, 2018 08:54
Родители ищут не большую квартиру, смотрели однушку в Академ Парке исключительно с целью сдачи в аренду. Первый дом уже ввели. Квартиры довольно большые, как для однокомнатной - нам всем изначально понравилась планировка и расположение дома.Говорят есть задержки по срокам но по идее это у всех так. Пока что больше нравится эта компания.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:35
УРбан парк давно уже нашумел о нем говорят много и плохо. Инвестировать или нет туда выбор за каждым читая вот эту статью многое становистя на место. Возможно пора уже укрбуд говорить правду.
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:33
Были с супругой на просмотре нескольких квартир ЖК «Герцен Парк». Показали трешки на 5 этаже с видом на телецентр — парк, и на 6 этаже с видом на двор. Поняли, что 3х комнатная — это очень большая для нас площадь, решили остановиться на 2-х комнатной, но от застройщика уже нет в продаже. На вторичке — проскакивают, есть много однокомнатных. В целом ЖК очень понравился, правда до сих пор идут ремонты по дому, но и очень много светится вечером окон уже. Это радует) Территория чистая, разочаровало, что на территорию могут зайти кто хочет.
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:14
Правильно називається забудовник. Поки що слідкую за ЖК Чарівне місто, там однокімнатні кв від 643 тис грн, на ЛУНі зараз є аерообліт, можна слідкувати за будівництвом комплексу.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:15
И какой результат? Прогнозируемый. НАБУ такой же инструмент, как и, например, прокуратура, только в других руках.
Додано: Чет 22 сер, 2019 03:09
Думаю, вам будет интересно узнать, что с ЖК Чаривне мисто снят незаконный арест на землю - окончательно и без права на аппеляцию! Стройка возобновляется.
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