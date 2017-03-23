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"Укрбуд"
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Додано: Нед 13 жов, 2019 14:02
Выбирая квартиру первое на что обратил внимание, так это на надежность застройщика. Укрбуд уже на рынке почти 30 лет. Цены приемлемые, расположение в квартирах очень современное. Судя по тем объектам что я видел, качество работ тоже на уровне.
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real_anthony_cav
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Додано: Вів 15 жов, 2019 07:41
real_anthony_cav написав:Выбирая квартиру первое на что обратил внимание, так это на надежность застройщика. Укрбуд уже на рынке почти 30 лет. Цены приемлемые, расположение в квартирах очень современное. Судя по тем объектам что я видел, качество работ тоже на уровне.
Жилым строительством они занимаются только с 2012, да и к большинству проектов он относится только как вывеска, не более
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Faceless
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:18
Очень люблю подол, поэтому когда начал выбирать для себя жилье, то смотрел только этот район. От других застройщиков тоже было много предложений, но я выбрал для себя надежного застройщика с большим опытом на рынке новостроек. ВСе сдали вовремя и в срок, никаких недочетов ни по застройке ни по документам не было. Так что теперь я обладатель прекрасной мансардной квартиры.
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samanthakollinz
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