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"Stolitsa Group"

"Stolitsa Group"
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 12:18

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слон921
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:19

Ще будинок не здано - а фарба вже губить всю свою красу - http://prntscr.com/i26ei1 . Що ж буде далі? Ось так відвідала будинок мрії квартиру в якому так хотілось купити. Теперь виникають питання. Якої якості сам будинк та безпечно тут буде жити потім?
KING_DARK
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.10.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:07

http://prntscr.com/iqin4o Всем доброе утро!
Хотелось спросить, судя по фото проекта и тем домам что построены, на них нет тех этажей. Как тогда с гидро и тепло изоляцией на последних этажах.
Weriava
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.03.18
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:54

Посмотрел дом Варшавский. Звукоизоляция тут необходима.Да и когда штукатурку ложить стоит сразу отметить где стены с бетона. Дом - коробка спичек. Качество материала которое тут использовали низкое. СБ-ПР 50.11.20 50/1100 - вот и этого материала были сделаны междукомнатные перегороки.
kadoma
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.03.18
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