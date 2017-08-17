Додано: Сер 24 січ, 2018 10:42

Давно мечтаю о своей квартире. Дом этого застройщка в ЖК Женева мне понравился сразу он готов к заселению. И цена на квартиры более адекватная. Меня пугает только одно в этой покупке дом на арендованной земле, и как только стройка завершена будет земля уйдет к городу, какие последствия будут для меня потом? Еще прочла на форуме что тут нет отопления до сих пор и проблема с договорами? Что из этого правда? Еще вопрос по ремонту. Нужно все тут самой переделать или в квартирах все сделано адекватно? Внешне мне показалось что все хорошо. Спасибо!