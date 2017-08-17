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"GEOS"

"GEOS"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:10

"GEOS"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "GEOS". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "GEOS", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2017 08:55

Капелька
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 09:53

Re: "GEOS"

Знаю, что фирма хороша и нет мошенничества
Едуард87
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2017 17:58

Достаточно хорошая компания несмотря на то что есть проблемы.Я считаю за те деньги которые отдал получил соответствующее качество.Объекты сдают не стабильно вовремя и не с идеальными работами- это мелочи потому что они стараются исправить свои ошибки.Меня почти всё устраивает, но мои знакомые как понимаю недовольны.Да, с ними можно согласится есть причины а именно: они обещают немало но не всегда эти обещания соответствуют действительности.Повторю ещё раз- компания хорошая и мне нравится, а остальное становится вашим выбором.
kritik2132
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:42

Давно мечтаю о своей квартире. Дом этого застройщка в ЖК Женева мне понравился сразу он готов к заселению. И цена на квартиры более адекватная. Меня пугает только одно в этой покупке дом на арендованной земле, и как только стройка завершена будет земля уйдет к городу, какие последствия будут для меня потом? Еще прочла на форуме что тут нет отопления до сих пор и проблема с договорами? Что из этого правда? Еще вопрос по ремонту. Нужно все тут самой переделать или в квартирах все сделано адекватно? Внешне мне показалось что все хорошо. Спасибо!
Гризун
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 21:34

На ваши вопросы могу дать такой ответ. Звукоизоляция тут необходима. Дверь нужно менять. Стены кривые, их ровнять долго и трудно. Пол заливали повторно что бы был ровнее. В квартирах прохладно тепла не много. Вода в кране уже плохого качества. Работы над ремонтом будет много, если сами будете делать звукоизоляцию и утепление квартиры теряете метраж комнат. Думайте сами дальше.
Олег Васильевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:32

Здравствуйте.
Хотелось бы купить квартиру в Женеве, но есть впросы:
Много ли тут уже жильцов? Какие у них замечания?
В квартирах тут тепло или не очень?
Паркоместа, есть свободные? И дорого они стоят в аренде?
Качество дома? Вас устраивает?
Тихо тут вечером около дома или есть не приятные моменты?
Кем
 
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