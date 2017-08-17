У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ІнтерГал Буд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ІнтерГал Буд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:12
"ІнтерГал Буд"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ІнтерГал Буд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ІнтерГал Буд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Нед 28 січ, 2018 16:16
ЖК Нивки Парк рассматриваю для инвестиций. Смотрел вариант покупки квартиры в секции Д. В отделе продаж договор на руки не дали, что бы его предварительно посмотреть с юристом. Сказали это возможно сделать у них в офисе. Полной ситуации с документами не понял. На что стоит обратить внимание при выборе квартиры кроме планировки? Что у них за сюрпризы в договорах которые они не дают на руки?
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:36
Смотрела с отцом квартиру ЖК Демевская. И разочаровалась. Я жду ребенка и сразу смотрю на расстояние к школам и садикам, тут с этим проблема. Магазины далеко. Жильцы дома с которыми мы общались не довольны, говорят ключи и сдачу дома очень задержали. Дом который нам советовали еще не понятно как и когда будут строить он не первой очереди. Но те кто брали квартиры в первых домах говорят что в ремонт нужно вкладывать очень много. Стены, окна, дверь полы, потолки, звукоизоляция, все низкого качества а вот цены на квартиры довольно большая. Так что вам решать что делать.
Додано: Сер 28 лют, 2018 11:15
Здравствуйте. Рассматривала покупку дома 11. С мужем прошлись по этажам, хотели посмотреть не только внешний вид но и на сколько сохраняется в доме тепло. Везде сквозняки. Дверь металлическая и они не плотные тепло совсем не удерживают. Лифты не понятного китайского производителя что начинает пугает как подниматься потом на верхние этажи потому что их качество вызывает сомнение. Пока чо думаем что делать дальше и стоит ли тут покупать квартиру.
Додано: Суб 03 бер, 2018 08:30
Приехала в Киев не давно. И сразу же занялась поиском квартиры. Внешне понравился ЖК Малахит. Внутри дом не видела, но общалась с отделом продаж. Их рассказ радужный. Но очень хочу знать правду перед покупкой. Посоветовали для меня вложить деньги в дом 3. Он еще в процессе стройки. На вид красиво все. Хотелось бы знать мнения тех кто уже покупал квартиры у застройщика, и уточнить как у них со сроками сдачи, боюсь что будут его строит вечно или не сдадут. Или все же им можно доверять?
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:49
Смотрел дом от этого застрйощика - договор не дают на руки. Не понравилось и то, что сдачу домов задерживают более как на пол года. нутренние работы ужасные. Менять нужно все от электричества до труб. Не забывая о замене окон, дверей. Ровнять нужно стены и потолки.
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:14
Добрый день,
На данный момент заинтересован в инвестировании в строящиеся дома 6/7.
Согласно документации на сайте, отсутствуют какие-либо ТУ на подключения коммуникаций. Вопрос к жителям уже сданных домов, были ли проблемы с подключения после сдачи домов? Если да, то сколько времени заняло решение?
P.S. знаю что на других обьектах застройщика есть подобные проблемы.
Заранее спасибо.
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