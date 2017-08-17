"ІнтерГал Буд"

Додано: Чет 11 чер, 2020 17:23

Реальный отзыв от жильца.

Живу в Парковых озёрах.

Сразу скажу, если бы я была в курсе всех этих нюансов, о которых знаю теперь - я бы не вкладывалась в этого застройщика.

Единственный плюс - жилье таки сдается), пусть и с задержкой. Все остальное - ужас.

Застройщик сам себе покупает всевозможные награды, что лучший и все такое, на деле это не соответствует действительности.

Качество стройки - плохое, вообще не стоит этих денег, что просят за свои объекты.

Звукоизоляции вообще никакой. До этого я жила в панельке, и даже там была слышимость меньше. Здесь звуки шагов сверху - как в будто в барабан бьют, и это я ещё звукоизоляцию по потолку делала - не помогло.

Те балконы в пол реально на соплях висят, жильцы на местном форуме выкладывали видео, как и на каком креплении он держится, это реально криминал - так крепить...

Дому всего лишь год, а уже течи в подвалах, коммуникации трещат. Были случаи затопления квартир, т.к. трубы с трещинами, с вытяжкой то же самое.



На момент продажи врут о закрытии территории, на самом деле это сделать просто невозможно, т.к. земля не в их собственности, чтобы закрыть комплекс.

По плану в ходе стройки была детская площадка - на деле вырубили часть ПАРКА и втулили туда 4-этажное здание на продажу, предположительно под клинику, которое так и не могут продать. К клинике сделали транзитную дорогу, что делает ещё более невозможным закрыть территорию.

Шлагбаумы на территории то они ставят, но только для вида.

Ещё возле последних домов непонятно как уложили асфальт, что все люки при наезде гремят! Как это исправить - непонятно. Ни застройщик, ни сами жильцы не могут что-либо с этим явлением сделать. Точнее, застройщик, может, и смог бы, да не хочет. Вообще после того, как дом уже сдан - плевали они на все и всех, деньги уже ж срубили.

Паркинг тоже в аварийном состоянии.



Как обслуживающая компания тоже показали себя с самой худший стороны. Обязательства свои не выполняют, но деньги хотят получать исправно.

В общем, я очень, ОЧЕНЬ расстроена. Меня подкупает здесь только близость парка, но лучше бы я в Автограф сложилась - у них хоть качество стройки приличное, и дешевле этого г***.