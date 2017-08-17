У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ІнтерГал Буд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ІнтерГал Буд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 18:12
"ІнтерГал Буд"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ІнтерГал Буд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ІнтерГал Буд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Нед 28 січ, 2018 17:16
ЖК Нивки Парк рассматриваю для инвестиций. Смотрел вариант покупки квартиры в секции Д. В отделе продаж договор на руки не дали, что бы его предварительно посмотреть с юристом. Сказали это возможно сделать у них в офисе. Полной ситуации с документами не понял. На что стоит обратить внимание при выборе квартиры кроме планировки? Что у них за сюрпризы в договорах которые они не дают на руки?
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:36
Смотрела с отцом квартиру ЖК Демевская. И разочаровалась. Я жду ребенка и сразу смотрю на расстояние к школам и садикам, тут с этим проблема. Магазины далеко. Жильцы дома с которыми мы общались не довольны, говорят ключи и сдачу дома очень задержали. Дом который нам советовали еще не понятно как и когда будут строить он не первой очереди. Но те кто брали квартиры в первых домах говорят что в ремонт нужно вкладывать очень много. Стены, окна, дверь полы, потолки, звукоизоляция, все низкого качества а вот цены на квартиры довольно большая. Так что вам решать что делать.
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:15
Здравствуйте. Рассматривала покупку дома 11. С мужем прошлись по этажам, хотели посмотреть не только внешний вид но и на сколько сохраняется в доме тепло. Везде сквозняки. Дверь металлическая и они не плотные тепло совсем не удерживают. Лифты не понятного китайского производителя что начинает пугает как подниматься потом на верхние этажи потому что их качество вызывает сомнение. Пока чо думаем что делать дальше и стоит ли тут покупать квартиру.
Додано: Суб 03 бер, 2018 09:30
Приехала в Киев не давно. И сразу же занялась поиском квартиры. Внешне понравился ЖК Малахит. Внутри дом не видела, но общалась с отделом продаж. Их рассказ радужный. Но очень хочу знать правду перед покупкой. Посоветовали для меня вложить деньги в дом 3. Он еще в процессе стройки. На вид красиво все. Хотелось бы знать мнения тех кто уже покупал квартиры у застройщика, и уточнить как у них со сроками сдачи, боюсь что будут его строит вечно или не сдадут. Или все же им можно доверять?
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:49
Смотрел дом от этого застрйощика - договор не дают на руки. Не понравилось и то, что сдачу домов задерживают более как на пол года. нутренние работы ужасные. Менять нужно все от электричества до труб. Не забывая о замене окон, дверей. Ровнять нужно стены и потолки.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:14
Добрый день,
На данный момент заинтересован в инвестировании в строящиеся дома 6/7.
Согласно документации на сайте, отсутствуют какие-либо ТУ на подключения коммуникаций. Вопрос к жителям уже сданных домов, были ли проблемы с подключения после сдачи домов? Если да, то сколько времени заняло решение?
P.S. знаю что на других обьектах застройщика есть подобные проблемы.
Заранее спасибо.
Додано: Вів 26 лют, 2019 18:24
Re: "ІнтерГал Буд"
Чудовий комплекс "Семицвіт" у Львові. Любо глянути.
Додано: Нед 01 вер, 2019 16:38
ІнтерГал-Буд
Все новостройки Интергала:
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:23
Інтергал -Буд
Реальный отзыв от жильца.
Живу в Парковых озёрах.
Сразу скажу, если бы я была в курсе всех этих нюансов, о которых знаю теперь - я бы не вкладывалась в этого застройщика.
Единственный плюс - жилье таки сдается), пусть и с задержкой. Все остальное - ужас.
Застройщик сам себе покупает всевозможные награды, что лучший и все такое, на деле это не соответствует действительности.
Качество стройки - плохое, вообще не стоит этих денег, что просят за свои объекты.
Звукоизоляции вообще никакой. До этого я жила в панельке, и даже там была слышимость меньше. Здесь звуки шагов сверху - как в будто в барабан бьют, и это я ещё звукоизоляцию по потолку делала - не помогло.
Те балконы в пол реально на соплях висят, жильцы на местном форуме выкладывали видео, как и на каком креплении он держится, это реально криминал - так крепить...
Дому всего лишь год, а уже течи в подвалах, коммуникации трещат. Были случаи затопления квартир, т.к. трубы с трещинами, с вытяжкой то же самое.
На момент продажи врут о закрытии территории, на самом деле это сделать просто невозможно, т.к. земля не в их собственности, чтобы закрыть комплекс.
По плану в ходе стройки была детская площадка - на деле вырубили часть ПАРКА и втулили туда 4-этажное здание на продажу, предположительно под клинику, которое так и не могут продать. К клинике сделали транзитную дорогу, что делает ещё более невозможным закрыть территорию.
Шлагбаумы на территории то они ставят, но только для вида.
Ещё возле последних домов непонятно как уложили асфальт, что все люки при наезде гремят! Как это исправить - непонятно. Ни застройщик, ни сами жильцы не могут что-либо с этим явлением сделать. Точнее, застройщик, может, и смог бы, да не хочет. Вообще после того, как дом уже сдан - плевали они на все и всех, деньги уже ж срубили.
Паркинг тоже в аварийном состоянии.
Как обслуживающая компания тоже показали себя с самой худший стороны. Обязательства свои не выполняют, но деньги хотят получать исправно.
В общем, я очень, ОЧЕНЬ расстроена. Меня подкупает здесь только близость парка, но лучше бы я в Автограф сложилась - у них хоть качество стройки приличное, и дешевле этого г***.
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