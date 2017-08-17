У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Ліко-Холдинг". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Ліко-Холдинг", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:22
"Ліко-Холдинг"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Ліко-Холдинг". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Ліко-Холдинг", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Чет 30 лис, 2017 10:34
Додано: Сер 10 січ, 2018 09:48
Давно хотела воплотить мечты в реальность и поэтому усиленно начала искать квартиру для покупки. Нашла рекламу ЖК Венеция. Само название увлекало и казалось что тут с таким названием да и обещаниями застройщика жить будет сказочно приятно. Рядом озеро, спортзал, красивая планировка квартиры подкупала. Оказалось тут есть не только плюсы и радужные перспективы но есть и минусы такие как: отсутствие вентиляции, что спровоцирует потом грибок и прочие неприятности. И конечно же плохая звукоизоляция, такое впечатление что наши застройщики о ней забывают просто. Сейчас осень и в квартире прохладно, хотелось бы что бы было теплее. Пока что в думаю покупать или нет. Советы послушаю с удовольствием.
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:01
Отвечу на ваш вопрос: микрорайон хороший. Но могу точно сказать что недостатков тут на много больше чем достоинств. Двора у вас с зеленью не будет, дом на доме. Сада и школы также нет пока что. Их не построили и когда это будет не известно. Дороги – их тоже нет и когда будут не понятно. Ведь обратно же дом и дом. И больше кроме высоток ничего не видно. Парковки а зачем? Важнее дома в которых будут покупать квартиры. К метро идти минут 25, ехать скажете? А как же пробки? Быстрее пешком. О вас заботятся ведь прогулки пешком очень полезны. Звукоизоляция о ней и вправду забыли. Вам не нужно ТВ и комп. Вы будете слушать своих соседей и их общение можно с ними послушать фильм, чем не экономия. Впрочем вам решать.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 16:51
Что можете сказать о доме на Ломоносова 48 и 46/1? То что я увидел. Вокруг дома парковка и все заасфальтировано. Вид ущербный с квартир. С другой стороны что можно ждать от высоток которые строят одну на другой.А какие тут могут быть плюсы?
Додано: Вів 27 лют, 2018 09:05
Мне понравился ЖК Венеция, при общении с отделом продаж не понравилось то как мы заключать должны договора. В целом вопросов не возникало. В дом заселяются жильцы и везде идут ремонты. Негатива не ощутил и возможно остановлюсь на покупке квартиры в этом доме.
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:18
Восторга сотрудничество с данным застрйощиком нет. Обещаний он держать не умеет, планы в строительстве меняет довольно быстро если есть выгода для него. Та ситуация которая складывается с его домами не вызывает восторга. Покупая квартиру во время котлована мы думали что квартира будет уютной и что придомовая территория будет иметь приятный вид. В итоге - вместо уютных парковых зон появляется много домов. И теперь вид с окна квартиры не так как рисовали срау в проспектах а сразу в окна второго дома, следить за соседями ведь очень интересно. Да и качество внутренних работ желает лучшего к сожалению.
Додано: Пон 30 кві, 2018 20:07
Всем добрый вечер!
Вкладывая деньги в этого застройщика, мы столкнулись, с задержко по здаче дома более полугода и постоянным враньем отдела продаж. Поещать стройку нам разрешали НО за деньги.В квартре же мы увидели плохие окна, не нашли шумоизоляции, на ступеньках не было плитки. Лифты - низкого качества и плохие детские площадки. Радости мало.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:13
Лико Град рассматривали для покупки. Задержки в стройке не очень понятны и приятны.К сожалению стройка жилья тут низкого качества хотя цена предполагает что то получше. Разговаривать можно долго но тут жить что то не хочется. Да и вечная стройка рядом не прельщает.
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