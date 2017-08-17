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"Arkada"

"Arkada"
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:04

Квартиру ищу с женой для сына. Смотрели для покупки Касиопею. Плохое впечатление производит то, что дома Патриотики сдают с очень большой задержкой. Утепления в домах нет нормального. Окна сразу видно низкого качества. Да и само строительство идет медленно что не совсем нам подходит.
Анатолий Карпинск
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:18

Вопрос к опытным форумчанам. Ваше мнение нужно. Есть в 19 доме однушки, хочу взять для сдачи в аренду. С этажом определился, мучает вопрос, те что ближе к выходу и лифту подешевле, и крайние немного дороже. Насколько данный фактор играет роль для арендатора? И денег не сильно жалко, но с другой стороны буде ли от этого цена на 500 грн выше? Спасибо.
Voig12
 
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