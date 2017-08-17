"Девелоперська компанія UDP"

Додано: П'ят 22 вер, 2017 13:39

Ольга Викторовна

Подписываете предварительный договор, а когда выплатите всю сумму (три года рассрочка без процентов), то подписываете основной договор, и вы собственник. Но платежки уже на вас приходят, с даты подписания акта приема квартиры. Охрана с нюансами, но жители не дают ей расслабиться. В целом, у меня нареканий на них нет.

С ремонтом это скорее всего на вторичном рынке.

Особенности: мало места на гостевых парковках, бывает, отключают лифты, проблемы с напором холодной воды, но не во всех подъездах, говорят, не утановлены насосы. И лучше брать в тех подъездах, где ЖЕК "Экомисто", конечто не идеален, но получше ЖЕКа"ПМ", если судить по отзывам.

Жильцы достаточно активны, сообща решают вопросы, устраивают праздники-ярмарки, есть теннисный корт, детские площадки, тренажеры, озера.