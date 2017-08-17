RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Рейтинг українських
забудовників
/
"Девелоперська
компанія UDP"

"Девелоперська компанія UDP"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:32

"Девелоперська компанія UDP"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Девелоперська компанія UDP". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Девелоперська компанія UDP", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5593
З нами з: 25.01.06
Подякував: 56 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2017 19:45

Доброй ночи! Подскажите кто покупал квартиры в ЖК Паркове місто? Посмотрела несколько квартир. Узнала что возможна покупка квартиры уже с ремонтом. Каким образом происходит получение прав на собственность? Охрана тут хорошо работает? Квартира тут меня заинтересовала. Но хотелось бы узнать больше об этом доме и его минусах.
Ольга Викторовна
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 вер, 2017 13:39

Ответ

Ольга Викторовна
Подписываете предварительный договор, а когда выплатите всю сумму (три года рассрочка без процентов), то подписываете основной договор, и вы собственник. Но платежки уже на вас приходят, с даты подписания акта приема квартиры. Охрана с нюансами, но жители не дают ей расслабиться. В целом, у меня нареканий на них нет.
С ремонтом это скорее всего на вторичном рынке.
Особенности: мало места на гостевых парковках, бывает, отключают лифты, проблемы с напором холодной воды, но не во всех подъездах, говорят, не утановлены насосы. И лучше брать в тех подъездах, где ЖЕК "Экомисто", конечто не идеален, но получше ЖЕКа"ПМ", если судить по отзывам.
Жильцы достаточно активны, сообща решают вопросы, устраивают праздники-ярмарки, есть теннисный корт, детские площадки, тренажеры, озера.
maryna_larionova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 вер, 2017 09:25

maryna_larionova Спасибо за ответ! Приму ваш совет во внимание. Если честно, думала что там меньше проблем. Но с тех вариантов что я смотрела, не самый плохой. Думаю остановлюсь на этом. Теперь буду обращать внимание на ЖЕК. Посмотрела с предложенных вариантов, нам предлагали те квартиры где он похуже. Благодаря вам не сделаю ошибку при покупке.
Ольга Викторовна
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2017 21:10

Ольга Викторовна Живу в квартире в этом доме третий год. Документы оформляли мы быстро. Квартира взята в кредит от застройщика на 10 лет. Проблем не было с оформлением. Возле дома у нас всегда чисто. В зоне отдыха нет посторонних все под охраной, которая отлично работает. С минусов частая поломка лифтов. Ремонт мы делали самостоятельно. Не приятных моментов не возникало. Пока что я довольна что живу в этом доме.
Злюка ком
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 09:14

Добрый день. Инвестировать хотела в дом на Драгомирова, только тут возникло много негативных моментов, сдача дома очень задерживалась. Дорабатывать его нужно было длительный срок. Когда так они вводят в эксплуатацию тогда и ваш дом они будут вводить больше года, так что не торопитесь в него вкладывать деньги. Они не успевая достроить один дом начинают второй. Территория у дома хорошая, нормальный дом только решать покупать его или нет только вам. Сдать дом они возможно сдадут но когда это будет еще не известно.
Tunicia
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:37

Smart Plaza Obolon смотрела на прошлой неделе, дом строят с виду он неплохой но и к нему есть свои вопросы. Хочу посетить другие дома этого застройщика. Когда будет сдан другой дом тогда возможно и буду тут покупать квартиру, очень много спорных моментов. Потому что возникает мнение что дом точнее его сдачу будет задержано на долгое время. Есть дома которые уже были сданы их бы и хотелось посмотреть и услышать мнение тех кто там уже покупал квартиру. Спасибо!ЗображенняЗображенняЗображення
Крошечка
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:17

Ищу квартиру для себя. Понравились дома которые строит данный застройщик но не понравилось что сдают их с адержкой. Грубых нарушений я не заметид. Понравилось что территория у дома закрытая. И в доме есть два жека. С минусов только отсутствие дстаточного количества паркомест.
5artur5
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:41

доброго дня. у мене є питання до жителів будинків Новопечерські липки - підкажіть, будь ласка, чи вистачає вам місць для паркування авто? чи достатньо тут місця для прогулянок дітьми? якість будинків говорили доволі добра насправдіце так и ні? Ми шукаемо квартиру та почули що почали будувати нову чергу, тому хотілось би дізнатися наскільки комфортно живеться у цьому жк мешканцям зараз.Дякую.
MIHA16052003
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"К.А.Н. Девелопмент" 1, 2
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:45
17 2329
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 16:00
MYCbIK
"Ліга ЮгСтрой"
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:35
4 896
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 20:24
Tomislav
"Будівельник-П"
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:43
7 1037
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 20:22
Андрей77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.