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"Девелоперська компанія UDP"
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:32
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Девелоперська компанія UDP". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Девелоперська компанія UDP", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Пон 18 вер, 2017 19:45
Доброй ночи! Подскажите кто покупал квартиры в ЖК Паркове місто? Посмотрела несколько квартир. Узнала что возможна покупка квартиры уже с ремонтом. Каким образом происходит получение прав на собственность? Охрана тут хорошо работает? Квартира тут меня заинтересовала. Но хотелось бы узнать больше об этом доме и его минусах.
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Ольга Викторовна
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Додано: П'ят 22 вер, 2017 13:39
Ольга Викторовна
Подписываете предварительный договор, а когда выплатите всю сумму (три года рассрочка без процентов), то подписываете основной договор, и вы собственник. Но платежки уже на вас приходят, с даты подписания акта приема квартиры. Охрана с нюансами, но жители не дают ей расслабиться. В целом, у меня нареканий на них нет.
С ремонтом это скорее всего на вторичном рынке.
Особенности: мало места на гостевых парковках, бывает, отключают лифты, проблемы с напором холодной воды, но не во всех подъездах, говорят, не утановлены насосы. И лучше брать в тех подъездах, где ЖЕК "Экомисто", конечто не идеален, но получше ЖЕКа"ПМ", если судить по отзывам.
Жильцы достаточно активны, сообща решают вопросы, устраивают праздники-ярмарки, есть теннисный корт, детские площадки, тренажеры, озера.
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maryna_larionova
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Додано: Суб 23 вер, 2017 09:25
maryna_larionova Спасибо за ответ! Приму ваш совет во внимание. Если честно, думала что там меньше проблем. Но с тех вариантов что я смотрела, не самый плохой. Думаю остановлюсь на этом. Теперь буду обращать внимание на ЖЕК. Посмотрела с предложенных вариантов, нам предлагали те квартиры где он похуже. Благодаря вам не сделаю ошибку при покупке.
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Ольга Викторовна
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Додано: Чет 12 жов, 2017 21:10
Ольга Викторовна Живу в квартире в этом доме третий год. Документы оформляли мы быстро. Квартира взята в кредит от застройщика на 10 лет. Проблем не было с оформлением. Возле дома у нас всегда чисто. В зоне отдыха нет посторонних все под охраной, которая отлично работает. С минусов частая поломка лифтов. Ремонт мы делали самостоятельно. Не приятных моментов не возникало. Пока что я довольна что живу в этом доме.
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Злюка ком
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Додано: Пон 15 січ, 2018 09:14
Добрый день. Инвестировать хотела в дом на Драгомирова, только тут возникло много негативных моментов, сдача дома очень задерживалась. Дорабатывать его нужно было длительный срок. Когда так они вводят в эксплуатацию тогда и ваш дом они будут вводить больше года, так что не торопитесь в него вкладывать деньги. Они не успевая достроить один дом начинают второй. Территория у дома хорошая, нормальный дом только решать покупать его или нет только вам. Сдать дом они возможно сдадут но когда это будет еще не известно.
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Tunicia
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Додано: Вів 23 січ, 2018 08:37
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Крошечка
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:17
Ищу квартиру для себя. Понравились дома которые строит данный застройщик но не понравилось что сдают их с адержкой. Грубых нарушений я не заметид. Понравилось что территория у дома закрытая. И в доме есть два жека. С минусов только отсутствие дстаточного количества паркомест.
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5artur5
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Додано: Сер 23 тра, 2018 08:41
доброго дня. у мене є питання до жителів будинків Новопечерські липки - підкажіть, будь ласка, чи вистачає вам місць для паркування авто? чи достатньо тут місця для прогулянок дітьми? якість будинків говорили доволі добра насправдіце так и ні? Ми шукаемо квартиру та почули що почали будувати нову чергу, тому хотілось би дізнатися наскільки комфортно живеться у цьому жк мешканцям зараз.Дякую.
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MIHA16052003
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