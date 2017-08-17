"Контакт-Інвест"

Додано: Вів 23 січ, 2018 08:32

Проблем в этом доме много. Пару шагов от парадного и это уже не ваша территория, так что если у вас есть автомобиль. Вам не будет его куда ставить за домом территория общежития о чем пока что умалчивают. Двор проходной. Тут много офисов и соответственно будет много посторонних. Есть еще мало приятный документ которым радует застройщик всех инвесторов. Вы хотите ключи? О да, мы их вам предоставим НО вы подпишите такой документ - Договір про компенсацію витрат на утримання будинку і прибудинкової території та надання комунальних послуг. Согласно которого вы будете платить за пользованием дома еще до того как туда попадете. У вас лишние деньги? Тогда вам к нам. Скорее вот такой слоган самого строителя. Если вы умудрились сюда вложить деньги этот документ не подписывайте вас не имеют права заставлять платить за то чем вы не пользовались.