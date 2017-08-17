У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Контакт-Інвест". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Контакт-Інвест", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:37
"Контакт-Інвест"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Контакт-Інвест". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Контакт-Інвест", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Чет 02 лис, 2017 18:06
Всем привет! Ищу застройщика для покупки квартиры.Внимание привлёк проект ЖК "Метрополия".Пока ещё не понял какой это фрукт-застройщик))) Пообщавшись с людьми, я кое-что всё-таки понял о нём.Вроде всё сдают в сроки, без всякого обмана. Не стану инвестирвать пока не получу информацию о застройщике.Расскажите как дела с отоплением, слышал они не торопятся с этим делом.Что за место? Какие цены?Сколько продано?Есть ли фотографии? С документами всё в порядке? Какие есть подводные камни?Мне нравится этот проект только хочу знать как можно больше. Буду очень благодарен за вашу помощь!
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:32
Проблем в этом доме много. Пару шагов от парадного и это уже не ваша территория, так что если у вас есть автомобиль. Вам не будет его куда ставить за домом территория общежития о чем пока что умалчивают. Двор проходной. Тут много офисов и соответственно будет много посторонних. Есть еще мало приятный документ которым радует застройщик всех инвесторов. Вы хотите ключи? О да, мы их вам предоставим НО вы подпишите такой документ - Договір про компенсацію витрат на утримання будинку і прибудинкової території та надання комунальних послуг. Согласно которого вы будете платить за пользованием дома еще до того как туда попадете. У вас лишние деньги? Тогда вам к нам. Скорее вот такой слоган самого строителя. Если вы умудрились сюда вложить деньги этот документ не подписывайте вас не имеют права заставлять платить за то чем вы не пользовались.
Додано: Пон 26 лют, 2018 09:05
Ищу квартиру, и все же надеюсь что найду самый идеальный вариант для себя по цене и качеству. Почему то эти качества у застройщиков не найти у нас в стране, качество очень дорого, и то не всегда качество или же низкая цена и никакого качества. Смотрела квартиру у этого застройщика во 2 секции. Сразу возникают вопросы. Будет ли дом сдан в 2018 году? Что то пока что сомневаюсь. Тарифы в доме? Какие у тех кто уже там проживает? Если ли проблемы с коммуникациями? С документами не возникнет ли проблем? Спасибо за ответы.
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:27
Ситуация ужасная в этом доме.Кажется инвесторов за лохов держут. Я бы не хотела жить в офисном центре с постоянно занятым лифтом и постоянно курящим и ржущими сотрудниками. Из-за них жизни нет как ни на нижних ни на верхних этажах. Среди ночи постоянный смех и ор. Живущие люди меня шокировал откровениями про реальную ситуацию. Действительно ОСББ создать сейчас проблемно -так жек и сдался. Наверное проще озвучить везде ситуацию и положить продажи.Соотвественно просто вынуждены будут реагировать на недовольство жильцов. фишка не показать счетчики супер.Жители второго дома очень боятся хостес для строителей на последнем этаже якобы уже под него оформляют документы.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:53
Я инвестор 2 очереди в ЖК Соломенская 20. Нам в конце марта обещают, что сдадут дом в эксплуатацию. Если сейчас начать судиться/приглашать телевиденье/ кому-то угрожать, то можно попросту эти ключи не получить. Я хочу нормально получилить ключи, сделать ремонт и поселиться в свою квартиру. Конечно мне не хочется платить чьи-то коммунальные или платить какие-то завышеные коммунальные. Значит эту проблему с коммунальными как-то нужно решать.
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