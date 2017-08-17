У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Будівельник-П". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Будівельник-П", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:43
"Будівельник-П"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Будівельник-П". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Будівельник-П", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Вів 12 вер, 2017 10:54
Добрый день! Хочу купить квартиру по улице Антонова 4а. Сегодня посетила отдел продаж и сам дом. И у меня сразу возникли вопросы. Территория у дома выглядит довольно странно. Откатных ворот нет, хотя стоит забор. Видеонаблюдения я также не увидела, а его мне обещали в отделе продаж, говоря что дом будет безопасный. На углу дома гора мусора. Кстати контейнеров для него я там тоже не наблюдала. Позже хочу пойти посмотреть, где они есть. После осмотра остались и приятные впечатления, квартира имеет свободную планировку, вид с окна довольно милый. Вот в ремонт нужно будет вложиться. Есть ли тут те кто уже купил квартиру в этом доме? Какие трудности у вас возникли при покупке квартиры тут?
Додано: Сер 13 вер, 2017 16:13
Re: "Будівельник-П"
Минусов достаточно много... Должны быть и плюсы. Скажите кто-нибудь подробнее о достоинствах. Буду очень благодарен!
Додано: Вів 31 жов, 2017 21:27
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:11
Дом сдан, даже не было особо задержки. Были вопросы и споры вокруг комуналки и собственникв дома. Вопросы постепенно решались но только есть проблема. И сейчас осалось много не доделок в самом доме. Внутернние работы идут сложно. Покупатели не совсем довольны. Я сама долгое время думала над покупкой квартиры в этом доме. Сейчас смотрю и другие варианты.
Додано: Суб 17 лют, 2018 11:04
Парковки реально - нет! Благоустройство вокруг домов- замиливание глаз, жильци со своими вопросами предоставлени сами себе, Резюме - не надежний и безответственний " партнер"
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:28
Уважаемые собственники Шервуда! Еду часто по Воздухофлотскому или проезжаю по Антонова и внешне мне дом нравится. Как внутри? Последние комментарии относятся к осени. Как сейчас обстоят дела с отоплением? Устранил ли застройщик недостатки? Холл? Ворота? Как ситуация с лифтами? Паркинг?
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