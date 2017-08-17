"Будівельник-П"

Додано: Вів 12 вер, 2017 10:54

Добрый день! Хочу купить квартиру по улице Антонова 4а. Сегодня посетила отдел продаж и сам дом. И у меня сразу возникли вопросы. Территория у дома выглядит довольно странно. Откатных ворот нет, хотя стоит забор. Видеонаблюдения я также не увидела, а его мне обещали в отделе продаж, говоря что дом будет безопасный. На углу дома гора мусора. Кстати контейнеров для него я там тоже не наблюдала. Позже хочу пойти посмотреть, где они есть. После осмотра остались и приятные впечатления, квартира имеет свободную планировку, вид с окна довольно милый. Вот в ремонт нужно будет вложиться. Есть ли тут те кто уже купил квартиру в этом доме? Какие трудности у вас возникли при покупке квартиры тут?