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Додано: Пон 22 січ, 2018 11:30
МЖК Оболонь - Отдел продаж работает Ужасно. В пятницу набирал по номеру на сайте, сказали позвонить по другому номеру, Набирал раз 10 в течении дня, никто так трубку и не взял. Позавчера опять позвонил по номеру с сайта, узнать хотел за рассрочку и кредит, За рассрочку вроде как то рассказали, и то без особого энтузиазма, а за кредит сказали что ничего не знаю, даже банк который этим занимается не знают. Сказали передадут информацию. За 2 дня так никто и не перезвонил. Отлично работают.
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:09
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:54
Рассматрвиаю возможность покупки квартиры в ЖК Місто Квітів. С того что я отметил для себя при осмотре квартиры. Соединения сделаны не правильно. Кабеля короткие и менять чо то будет сложно. Маркировка кабеля не выдержана.Окна среднего качества, нужно будет их регулировать по новому, смазывать, и менять фурнитуру которая очень низкого качества. Подоконники узкие их нужно будет заменить с тех что можно было выбрать эти самые ужасные.Вот трубы положили нормально. Хотя расстояние от стояка горячей воды довольно большое. Стены и стяжка - кривоваты, но не критично. В данный момент еще думаю, тут покупать квартиру или же еще посмотреть варианты.
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:50
Смотрела квартру в ЖК ObolonSky. Мне нужна была не большая квартира которую планирую сдаваь в аренду. Внешне все не плохо. Да и внутри впрочем тоже. Только не понятная ситуация со счетчиками и метражом в квартирах после сдачи дома. Кто-то может рассказать детали? На что стоит обращать внимание если все же покупать тут квартиру. Спасибо!
Додано: Чет 12 кві, 2018 06:44
Город цветов. Звучное название да и стройка вроде бы идет быстро.
Строят этот дом два застройщика. Что показалсь странным. Один застрйощик вообще не ставит подоконники второй ставит не качественные которые нужно менять. У одного дверь довольно симпатична у второго металическая. Гидроизоляция и звукоизоляция у обоих хромает. Впечатления сложилось двойственное пока что еще думаю о покупке квартиры тут и нужно понять к кому точно я готов обращаться.
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