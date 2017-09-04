Акції від банку "ГЛОБУС"

Обменивайте баллы и выиграйте сертификат Concert.ua на 500 гривен.
Чтобы принять участие в акции от банка «Глобус»:
∙ Зарегистрируйтесь в программ и Mastercard Більше.
∙ Нажмите кнопку «Заказать» и обменяйте 10 баллов на участие в акции.
∙ Выиграйте один из 100 сертификатов номиналом 500 грн и выбирайте сами, на каком концерте провести зимний вечер.
Детали на сайте bilshe.mastercard.ua.
Акция действует с 15 февраля 2018 до 15 марта 2018.
Вы можете обменивать баллы неограниченное количество раз, чтобы повысить шанс на выигрыш.