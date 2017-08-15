Акції від банку "ГЛОБУС"

Суперакция от Банка “ГЛОБУС”! Быстренько оформляй заявку на кредитную карту/увеличение кредитного лимита через чат-бот и получай приятный подарок от банка “ГЛОБУС” - сертификат на 100 грн. в большой сети супермаркетов*. Как это сделать? Со смартфоном! Найдите в приложении Messenger в поиске Глобус Банк или в приложении Telegram GLOBUSBOT и свяжитесь с нашим чат-ботом. А с ним общаться легко и просто. Как и получить приз от Банка “ГЛОБУС”. Звонить - это оld school. Есть мессенджеры! Акция действует с 12.03.2018 по 31.03.2018. * В акции принимают участие первые 50 участников.
Банк “ГЛОБУС” и корпорация “УкрАВТО” улучшили условия кредитования С 19.03.2018 Банк “ГЛОБУС” внес приятные для Клиентов изменения в акционные условия в рамках Программы целевого розничного кредитования “Авто в кредит” (новые) для модельного ряда KIA/CHERY для физических лиц по условиям сотрудничества с корпорацией “УкрАВТО”. Акция распространяется на модельный ряд КИА/Сhery в автосалонах корпорации “УкрАВТО”. Почему желанный автомобиль надо брать именно сейчас? Потому что условия кредитования уникальны. Процентная ставка - от 0,001%, собственный вклад Клиента - от 10%. Срок кредитования - до 7 лет, сумма кредита - до 1 млн. гривен. На Ваш выбор - две схемы погашения кредита (аннуитет/стандарт). Ну, и самое лучшее - Банк “ГЛОБУС” принимает решение по кредиту буквально за час! Но надо спешить! Срок действия Акции - только до 31.05.2018 года Узнайте все условия Программы целевого розничного кредитования "Авто в кредит" (новые) для модельного ряда KIA/CHERY для физических лиц здесь.
Завершился розыгрыш билетов на анимационный фильм “Похищенная принцесса” для держателей платежных карточек НПС “ПРОСТІР” от Банка “ГЛОБУС”.
10 счастливчиков, которые совершили наибольшее количество безналичных операций в акционный период, получили промокоды и обменяли их на билеты в кинотеатр.
Это была Клиенты Банка “ГЛОБУС” из Киева, Киевской области, Харьковской области, Запорожья и Львовской области.
Поздравляем!
“Похищенная принцесса: Руслан и Людмила” - приключенческий полнометражный мультфильм для семейной аудитории производства украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который погрузит вас в сказочную историю об отважных рыцарях, прекрасных принцессах и темных колдунах.
Уникальная акция от Банка “ГЛОБУС” и корпорации “УкрБуд”
Только с 16.04.2018 по 02.07.2018 (включительно) Банк "ГЛОБУС" и корпорация "УкрБуд" предлагают фантастические условия кредитования на приобретение новеньких современных квартир в объектах известного застройщика!
Банк “ГЛОБУС” готов предоставить Вам кредит всего под 0,01% на первый год кредитования при размере собственного взноса Клиента от 60%. Сумма кредита может достигать 1,5 миллиона гривен, срок кредитования - до 20 лет. Досрочное погашение кредита возможно без ограничений.
Стань частичкой будущего вместе с нашим Чат-Ботом!
Все очень просто! Находишь в приложении Messenger в поиске Глобус Банк или в приложении Telegram GLOBUSBANK_bot и задаешь вопросі Чат-Боту. Он отвечает на все твои вопросы, а ты получаешь подарки - сертификат на 100 грн. в большой сети супермаркетов*.
Чат Бот уже ждет тебя...
Звонить - это оld school. Есть мессенджеры!
Акция действует с 01.06.2018 по 30.06.2018.
*Победителями становятся 20 участников, которые определяются с помощью онлайн сервиса random.org.
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Банк “ГЛОБУС” и корпорация УкрАВТО делают подарок автолюбителям
Банк “ГЛОБУС” и корпорация “УкрАВТО” продолжили Акционные условия для модельного ряда KIA/CHERY до 31.12.2018 г. для физических и юридических лиц!
К концу года у Вас есть возможность взять кредит на новое авто всемирно известных брендов на специальных условиях - от 0,001% годовых сроком до 7 лет. Сумма кредита — до 1 миллиона гривен, собственный вклад Клиента — от 10%.
Кроме того, досрочное погашение кредита возможно без ограничений, а схем погашения у Вас на выбор две - классическая или аннуитет.
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Не упустите свой шанс! Ждем Вас в автосалонах “УкрАВТО”!