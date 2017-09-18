Акції від банку "ГЛОБУС"

Стань участником розыгрыша билета для двоих на фестиваль односолодовых виски Whisky Dram от Mastercard и получи шанс выиграть главный приз — поездку от Good Wine в Шотландию в апреле 2019 года. Больше списаний — больше шансов выиграть незабываемое путешествие.
Для участия в розыгрыше:
1. Обменяйте 10 баллов на участие в акции.
2. Выиграйте комплект билетов* на фестиваль Whisky Dram или путешествие в Шотландию**.
3. Чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы на выигрыш.
4. Ждите удачу!
Акция действует с 01.10.2018 г. по 18.10.2018 г. включительно.
Детали на сайте bilshe.mastercard.ua
* Под «комплектом билетов на фестиваль« Whisky Dram «подразумевается право получить входные билеты для 2-х человек на посещение фестиваля «Whisky Dram», который состоится 20 октября 2018 по адресу: г. Киев, ул. Лаврская 10-12 Мистецький Арсенал.
** Под «Путешествием в Шотландию» подразумевается сертификат на туристические услуги, предоставляющий возможность получить поездку по городам Абердин-Инвернесс-Глазго (Шотландия) на 6 дней в период с 01 по 30 апреля 2019 года, на одного человека.