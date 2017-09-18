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Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:53

Выигрывай незабываемое путешествие в Шотландию

Новая суперакция для держателей премиальных карт Mastercard®: Platinum, World Black Edition, World Elite от ГЛОБУС БАНКА

Стань участником розыгрыша билета для двоих на фестиваль односолодовых виски Whisky Dram от Mastercard и получи шанс выиграть главный приз — поездку от Good Wine в Шотландию в апреле 2019 года. Больше списаний — больше шансов выиграть незабываемое путешествие.

Для участия в розыгрыше:
1. Обменяйте 10 баллов на участие в акции.
2. Выиграйте комплект билетов* на фестиваль Whisky Dram или путешествие в Шотландию**.
3. Чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы на выигрыш.
4. Ждите удачу!

Акция действует с 01.10.2018 г. по 18.10.2018 г. включительно.

Детали на сайте bilshe.mastercard.ua

* Под «комплектом билетов на фестиваль« Whisky Dram «подразумевается право получить входные билеты для 2-х человек на посещение фестиваля «Whisky Dram», который состоится 20 октября 2018 по адресу: г. Киев, ул. Лаврская 10-12 Мистецький Арсенал.
** Под «Путешествием в Шотландию» подразумевается сертификат на туристические услуги, предоставляющий возможность получить поездку по городам Абердин-Инвернесс-Глазго (Шотландия) на 6 дней в период с 01 по 30 апреля 2019 года, на одного человека.

https://globusbank.com.ua/ru/vyigryvay- ... ndiyu.html
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Повідомлень: 609
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:30

Скидка 5% от Mastercard и Rozetka

Новая акция для владельцев Mastercard от ГЛОБУС БАНКА

Получите скидку 5% на акционные товары продавца Rozetka при оплате заказа картой Mastercard через Masterpass на сайте https://rozetka.com.ua/

Акция действует с 25.10.2018 до 31.12.2018*на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

Организатор Акции оставляет за собой право завершить Акцию досрочно.

Страница акции

Официальные правила акции
https://globusbank.com.ua/ru/skidka-5-o ... ard-i.html
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Повідомлень: 609
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:32

Акция для владельцев Mastercard от ГЛОБУС БАНКА

Вечер магии вместе с Mastercard Более Black!

Станьте участником розыгрыша приглашения* на премьеру-действо, посвященную фильму «Фантастические звери: преступления Гриндельвальда».

Для участия в розыгрыше:

- Регистрируйтесь на сайте bilshe.mastercard.ua.

- Обменивайте 10 премиальных баллов на участие в акции.

- Выигрывайте приглашение на допремьерный показ фильма «Фантастические звери: преступления Гриндельвальда» и тематическую развлекательную программу.

Победители Акции получат возможность первыми в Украине увидеть фильм и попасть в лаунж-зону** Mastercard.

Количество попыток не ограничено, поэтому чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем выше ваши шансы на выигрыш.

Предложение доступно держателям таких премиальных карт, зарегистрированных в программе: Mastercard® Platinum, Mastercard® World Elite и Mastercard® World Black Edition.

Акция действует с 19.10.2018 г. по 07.11.2018 г. Детали - на сайте bilshe.mastercard.ua

Партнеры события - «Планета кино», Kyiv Comic Con и «Киномания».

* Под «приглашением» подразумевается право получить входные билеты для 2-х человек на посещение допремьерного показа фильма «Фантастические звери: преступления Гриндельвальда» и участие в развлекательной программе, которые состоятся 14 ноября 2018 г. по адресу: г. Киев, аллея Героев Небесной Сотни, 1, МЦКИ (Октябрьский Дворец). Начало развлекательной программы - в 19:00. Начало сеанса фильма - в 21:00.

** Под «лаунж-зоной» подразумевается проход только для победителей Акции в специальную зону Mastercard, работающую с 19:00 до 21:00.

https://globusbank.com.ua/ru/aktsiya-dl ... rd-ot.html
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Повідомлень: 609
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:33

Плати в 1 клик с Masterpass — получи шанс выиграть iPhone X!

Кликай с ГЛОБУС БАНКОМ!

Оплачивай услуги «Новой Почты» на сумму от 25 гривен через кошелек Masterpass карточкой Mastercard от ГЛОБУС БАНКА и еженедельно участвуй в розыгрыше одного из 8 iPhoneX 256 GB.

Для участия в акции необходимо:

- оплачивать услуги доставки «Новая Почта» онлайн или стоимость товара* на сайте novaposhta.ua в разделе «Отследить» или в Личном кабинете или в мобильном приложении «Новая Почта» на сумму от 25 грн за 1 транзакцию через кошелек masterpass.

Акция действует с 02.10.2018 г. по 25.11.2018 г. на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

Официальные правила акции здесь https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/rules.pdf

Детали: mastercard.ua

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** Под словосочетанием «стоимость товара» следует понимать возможность воспользоваться услугой «Денежный перевод безналичный» и/или «Контроль оплаты».

https://globusbank.com.ua/ru/plati-v-1-klik-s.html
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:34

Футбольные мячи с автографами легендарных футболистов

Уникальные призы для победителей акции "Путешествуй на MAXIMUM" от ГЛОБУС БАНКА!

В ГЛОБУС БАНКЕ продолжается акция "Путешествуй на MAXIMUM" для владельцев пакета "Премиальная карта". Ежемесячно разыгрываются ПО 11 МЯЧЕЙ С АВТОГРАФАМИ ИЗВЕСТНЫХ ФУТБОЛИСТОВ!

Первые счастливчики уже получили мячи с автографами Александра Шовковского и мисс Украина-2018 Полины Ткач. Теперь специально для Клиентов ГЛОБУС БАНКА и победителей второго этапа акции призовые футбольные мячи подписали знаменитые футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко и Александр Алиев!

У Вас тоже есть возможность получить свой приз! Как? Совершите транзакции Картой ГЛОБУС БАНКА по оплате любых товаров/услуг в Интернете и/или через POS-терминалы в пределах Периода проведения Акции на сумму от 3000,00 каждая и вы автоматически становитесь претендентом на победу! А дальше ждите приятных новостей!

Напоминаем, что 3-й этап акции проходит с 01.10.2018 по 31.10.2018, а всего этапов пять! Последний завершается в новогоднюю ночь!

Со всеми преимуществами пакета "Премиальная карта" от ГЛОБУС БАНКА Вы можете ознакомиться здесь

https://globusbank.com.ua/ru/futbolnye- ... arnyh.html
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Повідомлень: 609
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:43

АКЦІЯ “ВІДКРИЙ СВОЮ КАВУ”!

Розраховуйтеся карткою “Простір” від ГЛОБУС БАНКУ та отримайте безкоштовно квиток на BLACKFEST Ukrainian Coffee Show!

Учасником акції стати легко ‒ достатньо розрахуватися Вашою карткою НПС “Простір” у будь-якій торговельній мережі або мережі Інтернет (1).

Акція діятиме з 05 до 23 листопада 2018 року (включно).

Детальну інформацію та правила акції можна переглянути на сайті НПС “ПРОСТІР”

• Дата проведення ініціативи з 30.11.2018 до 01.12.2018

• Місце: КВЦ “Парковий̆”

• Час: 10.00‒20.00

BLACKFEST Ukrainian Coffee Show ‒ це не тільки бізнес – форум інновацій та навчання, а й чудова можливість зустрітися з друзями, колегами за філіжанкою кави, здобути нові навички та дізнатися про сучасні тренди кавової індустрії!

Відкривайте нове разом із ПРОСТІР!

(1) Переможець обирається банком методом випадкової вибірки.

https://globusbank.com.ua/ua/aktsiya-ot ... -kofe.html
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Повідомлень: 609
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:11

З м’яча починається шлях до мрії!

Нова Акція для власників Mastercard® від ГЛОБУС БАНКУ!
Накопичуйте бали у програмі Mastercard Більше, обмінюйте їх на участь в Акції та отримайте можливість побачити, як ваша дитина виводить на поле гравця матчу «Шахтар» — «Ліон», що відбудеться 12 грудня у Харкові.
Для участі в розіграші:
1. Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua.
2. Розраховуйтеся карткою Mastercard® та накопичуйте бали.
3. Обміняйте 10 балів на участь в акції.
Серед тих, хто виконає умови, буде обрано трьох щасливчиків, чиї діти вийдуть на поле під час матчу. Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Акція діє з 01.11.2018 р. по 30.11.2018 р. включно
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua

https://globusbank.com.ua/ua/s-myacha-n ... t-k-2.html
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Повідомлень: 609
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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