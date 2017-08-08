Акції від банку "ГЛОБУС"

• обрати товар на суму від 500 гривень на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням rozetka.com.ua/mastercard/
• обрати бажаний спосіб доставки
• оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard, використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою від 500 грн»
Акція діє з 01.07.2019 р. по 14.07.2019 р. для всіх регіонів, крім міста Києва.
Акція може закінчитися достроково.
Офіційні правила акції
Деталі: mastercard.ua і rozetka.com.ua