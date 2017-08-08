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uot;ГЛОБУС"

Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:22

Платіть з Mastercard® на Rozetka – отримуйте безкоштовну дос

Для участі в акції необхідно:

• обрати товар на суму від 500 гривень на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням rozetka.com.ua/mastercard/
• обрати бажаний спосіб доставки
• оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard, використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою від 500 грн»



Акція діє з 01.07.2019 р. по 14.07.2019 р. для всіх регіонів, крім міста Києва.
Акція може закінчитися достроково.


Офіційні правила акції


Деталі: mastercard.ua і rozetka.com.ua

https://globusbank.com.ua/ua/platite-s- ... zetka.html
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Повідомлень: 941
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:23

Отдых с Mastercard Більше Black

Совместите изысканный отдых и оздоровление под профессиональным наблюдением в гостиницах Mirotel Resort & SPA (Украина) и EsperanzaResort & SPA (Литва) с Mastercard Більше Black.

Для участия в розыгрыше: спишите 10 премиальных баллов и получите шанс выиграть ваучер на 3 ночи от отеля Mirotel Resort & SPA (Украина) и отеля EsperanzaResort & SPA (Литва).


В акции принимают участие все клиенты, держатели всех премиальных карт, зарегистрированных в программе Mastercard Більше Black:.


Период акции: с 01.07.2019 по 31.07.2019 года

Детали bilshe.mastercard.ua
Официальные правила акции Esperanza Resort&SPA

Детали bilshe.mastercard.ua
Официальные правила акции Mirotel Resort&SPA

https://globusbank.com.ua/ru/otdyh-s-ma ... ack-2.html
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Повідомлень: 941
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:58

Знижка до - 5грн/літр пального!

Спеціальна пропозиція для власників Masterсard від ГЛОБУС БАНКУ!

З 8 липня по 8 жовтня 2019 року, заправляючись будь-яким видом пального й розраховуючись карткою Mastercard через мобільний додаток AMIC PAY, отримуйте додаткову знижку на кожен літр!

Деталі тут

https://globusbank.com.ua/ua/skidka-do-5-grnlitr.html

Замовити картку Глобус банку
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Повідомлень: 941
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:34

Хочете побувати в Disneyland® Paris?

Для власників картки Mastercard від ГЛОБУС БАНКУ сімейна казка може стати реальністю.

Для участі в акції купуйте квитки в кіно через додаток Multiplex, платіть карткою Mastercard та отримайте можливість вирушити в чарівну сімейну подорож до Disneyland® Paris!

Усі деталі тут https://globusbank.com.ua/ua/hotite-pob ... paris.html

*Акція діє з 29 липня по 11 серпня 2019 року на всій території України у всіх кінотеатрах мережі «Мультиплекс», за винятком м. Луцьк і м. Черкаси, а також території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Замовити карту Глобус банку.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:20

Подорожуй на повну

Тобі від 6 до 25 років і ти часто подорожуєш з батьками або вчишся за кордоном?

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Повідомлень: 941
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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