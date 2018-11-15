Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

А я спробував на 2ох місячному акаунті - кошти зняло без комісії, але платіж Відхилений, залишається тільки чекати повернення коштів
Як довго з практики?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58
А я спробував на 2ох місячному акаунті - кошти зняло без комісії, але платіж Відхилений, залишається тільки чекати повернення коштів
Як довго з практики?
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:41
В прошлом году была такая же история, возврат пришел через пару дней.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:43
В августе кто-нибудь проверял?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:04
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:18
где сейчас за гарячую воду (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) можно: и без комиссии платить, и чтобы КЭШБЕК был?
т.е. где можно заплатить за услуги (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) любой картой без комиссии или с минимальной фиксированной комиссией?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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