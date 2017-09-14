Додано: Суб 08 лис, 2025 15:07

ЛАД написав: budivelnik

Насчёт Лихтенштейна вы замолчали. Насчётвы замолчали.

ЛАД написав:

Вместо конкретных возражений начали в очередной раз выкладывать ваши исторические измышления.

И рисовать светлое будущее через 100 лет.

Не интересно.

Я ж не зоборвязаний відповідати на кожну маячню совкового парторгаЩо ти показав по Ліхтинштейну?Що там всього 36000 мешканців? І що ?Це підтверджує твої страхи про демографічну кризу країни в якої 30+ млн ?Чи ти показав що в Ліхтенштейні є десяток тракторних заводів?Ні не показав?а що ти показав? Те що там експорт керамічного посуду по кількості такий самий як з нашої Полтавщини , а по ціні в 100 разів вище?Чи те що 90% ВВП Ліхтенштейну складається з послуг... це ж ти верещиш що послуги і ВВП несумісні.юТому пояснюю для парторгаЯкщо Львів буде складатись з ТРИДЦЯТИ Ліхтенштейнів, Київ з сста Ліхтенштейнів, а Україна з 1000 Ліхтинштейнів - то мені це підходитьа те що це не підходить совковому парторгу - так це для мене не аргумент.Я викладає не свої історичні фантазії..я констатую ТВОЇ історичні реалії...і саме поведінка парторгів привела до розвалу совкаРозвал совка потягнеув за собою Додаткове навантаження на молоду Україну..спочатку це навантаження було від 36 до 52% ..- ти звичайно очки додгори закотиш... а я це платив десь приблизно до 2016 року, це після 2016 ставка стала 22%....От і виходить дії авантюристів під загальною назвою банди -комуністичні генсеки з парторгами - не тільки знищили те чим керували , а й заклали міну сповільноної дії на територіях якими керували на найближчі десятки років...Як бачите ми це потихеньку зліквідовуємо ..спочатку 42%потім 36%потім 22%... через 26 років після розвалу совкаДалі ЄСВ почне ділитись ( воно й зараз формально поділене на 2% собі і 20% в солідарну)з часом цей відсоток(солідарної буде падати, а собі зростати)- що й приведе нас до стандартної схеми прийнятої в розвинутих країнах де Держава не є оператором пенсійних накопичень населення і як наслідок не зможе ці накопичення просрати як просрав совок в Афганістані, а педереація просирає у війні з Україною...