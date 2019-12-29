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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:17

Re: акция от Portmone до 29.12.2019

Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 05:08

  pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone

Это что, та акция от Мастеркард, где промокод за 10 баллов покупается?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:59

  pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone

На отримачів із хмаркою не поширюється, нажаль...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:05

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

kreuz написав:На отримачів із хмаркою не поширюється, нажаль...

А це що за каста отримувачів?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:17

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  Boundless написав:А це що за каста отримувачів?

В Portmone на значку отримувача платежу доданий малюнок "хмарки".

Здається, це не дуже популярні чи нові і тому з найбільшою комісією.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:03

Там хмара - это банальное по реквизитам, я так понимаю!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:10

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Не вижу смысла платить сепы через портмоне с драконовскими комиссиями, когда есть бесплатные альтернативы
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 04:02

  pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone

Так а где промокод брать, подскажите, пожалуйста.
Aktus
 
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