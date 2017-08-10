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Акції від Укрсоцбанку

Акції від Укрсоцбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:27

ВСТРЕЧАЙ ЗИМУ ДРАЙВОВО ВМЕСТЕ С UKRSOTSBANK SHOPPING CLUB!

Наконец-то зима приходит во всей красе! Вы уже готовитесь к активным выходных? Снежки, санки… может ли быть лучше?! Отвечаем – может! Укрсоцбанк добавляет драйва зимним развлечениям!

UKRSOTSBANK SHOPPING CLUB активирует новый розыгрыш среди членов клуба! На кону - три современных снегоката!

Для участия в акции необходимо:

зарегистрироваться в программе Ukrsotsbank Shopping Club, для тех кто не является членами клуба;
рассчитываться любой карточкой Укрсоцбанка за товары или услуги;
накопить 5000 баллов, где каждая потраченная гривна превращается в 1 балл;
обменять баллы на участие в акции нажав кнопку "Заказать".
Учитывайте, что при регистрации в Ukrsotsbank Shopping Club участники программы автоматически получают 1000 баллов.

Обменивать накопленные 5000 баллов можно неограниченное количество раз – будьте активными и Ваши шансы на победу возрастут.

Акция действует до 31 января 2018 года (включительно)

Розыгрыш подарков состоится 2 февраля 2018 года.

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/169/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:54

ПОКУПАЙ ВЫГОДНО, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

На сайте www.parfums.ua можна найти подарочные наборы на любой бюджет, а также все необходимое для личной красоты, чистоты в доме и ухода за малышом. И все это с бесплатной доставкой по Украине. Но только клиенты Укрсоцбанка при этом получают максимальную скидку!

Лови промокод "promo-ysb30" и воспользуйся своей премиальной скидкой 10%, которая действует на заказы от 150 грн, оплаченные картой Укрсоцбанка или Альфа-Банка Украина до 10 марта 2018 года!

Воспользоваться промокодом очень просто, для этого достаточно:

1) зайти на сайт www.parfums.ua;

2) выбрать необходимые товары на общую сумму от 150 грн и добавить их в корзину;

3) ввести промо-код "promo-ysb30" в соответствующее поле и нажать "Применить код" (скидка 10% учитывается сразу и не суммируется с другими скидками).

Все подробности о доставке заказа читайте здесь: https://parfums.ua

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/171/
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Повідомлень: 304
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 14:53

"ВЫИГРЫВАЙ КАК ЧЕМПИОН" С MASTERCARD И INTERTOP

Укрсоцбанк проводит акцию "Выигрывай как чемпион", совместно с Mastercard и сетью магазинов INTERTOP, и дает шанс выиграть поездку на двоих в Швейцарию на жеребьевку четвертьфинала UEFA Champions League Final 2018 и сертификаты на приобретение товаров от INTERTOP.

По условиям акции, каждый участник, который с 3 февраля по 28 февраля 2018 года будет рассчитываться картой Mastercard, эмитированной Укрсоцбанком, в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua за покупки с бонусной картой INTERTOP PLUS, получит шанс выиграть:

выиграть поездку на двоих в Швейцарию на жеребьевку четвертьфинала UEFA Champions League Final 2018 от Mastercard – официального спонсора UEFA Champions League,
или 100 сертификатов номиналом 300 грн на приобретение обуви, одежды, сумок от эксклюзивного партнера акции – INTERTOP.
Определение участников акции, которые получат право на призы, состоится до 5 марта 2018 года.

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/172/
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:18

УКРСОЦБАНК ДАРИТ СКИДКУ В МАГАЗИНЕ "GARNAMAMA.COM"

Владельцы карт Укрсоцбанка получают дополнительную экономию при покупках в интернет-магазине "Garnamama.com". При расчете любой картой банка на все товары действует скидка 15%*.

Чтобы воспользоваться ею необходимо ввести промо-код "alfa_loyalty" в соответствующее поле во время оформления заказа на сайте www.garnamama.com.

Промо-код действует до 10 марта 2018 года.

Скорей выбирайте одежду своим детишкам и помните, что "Garnamama.com" предоставляет 365 дней для возврата товара!

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/174/
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:19

ДАРИ ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ С THE WINGS

Чтобы с легкостью закрыть вопрос "Что подарить на 8 марта?" The Wings собрал готовые подарочные наборы женских аксессуаров из натуральной кожы к прекрасному празднику весны.

На сайте www.thewings.com.ua вы найдете подарочные наборы на любой вкус и стиль с бесплатной доставкой по Украине. А для клиентов Альфа-Банка Украина The Wings приготовили особое предложение!

Ловите промо-код "bestpresent" и воспользуйтесь своей премиальной скидкой 15%, которая действует на все подарочные наборы The Wings, оплаченные картой Альфа-Банка Украина до 31 марта 2018 года!

А ещё приятный сюприз! С 3 марта по 8 марта 2018 года только для клиентов Альфа-Банка действует дополнительная скидка 10% к распродаже коллекции аксессуаров The Wings по секретному промо-коду "sale10".

Воспользоваться промо-кодом очень просто. Для этого достаточно:

1) зайти на сайт www.thewings.com.ua;

2) выбрать любой подарочный набор и добавить его в корзину;

3) ввести промо-код "bestpresent" или "sale10" в соответствующее поле и нажать "Применить купон" (скидка 15% учитывается сразу).

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/173/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:49

АКЦИЯ ОТ MASTERCARD БОЛЬШЕ: "УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ ЛЮБИМЫХ МУЗЫКАНТ

Mastercard и Укрсоцбанк приглашают присоединиться к программе Mastercard Больше и выиграть 500 грн на концерт любимой группы!

Для участия в акции владельцам карт Mastercard, эмитированных Украсоцбанком, необходимо:

зарегистрироваться в программе Mastercard Больше,
нажать кнопку "Заказать",
получить 10 баллов бесплатно и обменять их на участие в акции "Увидеть вживую любимых музыкантов – бесценно".
Каждый обмен баллов – это еще один шанс победить в розыгрыше 200 сертификатов номиналом 500 грн от Concert.ua

Рассчитывайтесь картой Mastercard и увеличивайте свои шансы на выигрыш! Каждая транзакция на сумму от 50 грн. приносит 1 балл.

Акция действует с 16 марта 2018 до 15 мая 2018 года.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:50

РАССЧИТЫВАЙТЕСЬ СМАРТФОНОМ С MASTERCARD И УКРСОЦБАНКОМ В МАК

Акция от Mastercard совместно с Укрсоцбанком и МакДональдз. Рассчитывайся смартфоном и получай гарантированное пополнение мобильного счета на сумму 20 гривен.

Для участия в акции необходимо в период с 01 марта по 31 марта 2018 оплатить заказ в сети МакДональдз карточкой Mastercard, эмитированной Укрсоцбанком, с помощью собственного смартфона на сумму от 80 гривен одним чеком. Для проведения расчета ваш смартфон должен поддерживать функцию NFC-кошелька.

Первые 30 000 участников, которые осуществят указанную транзакцию, получат пополнение счета мобильного телефона на сумму 20 гривен.

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/176/
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