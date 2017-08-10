Акції від Укрсоцбанку

Наконец-то зима приходит во всей красе! Вы уже готовитесь к активным выходных? Снежки, санки… может ли быть лучше?! Отвечаем – может! Укрсоцбанк добавляет драйва зимним развлечениям!
UKRSOTSBANK SHOPPING CLUB активирует новый розыгрыш среди членов клуба! На кону - три современных снегоката!
Для участия в акции необходимо:
зарегистрироваться в программе Ukrsotsbank Shopping Club, для тех кто не является членами клуба; рассчитываться любой карточкой Укрсоцбанка за товары или услуги; накопить 5000 баллов, где каждая потраченная гривна превращается в 1 балл; обменять баллы на участие в акции нажав кнопку "Заказать". Учитывайте, что при регистрации в Ukrsotsbank Shopping Club участники программы автоматически получают 1000 баллов.
Обменивать накопленные 5000 баллов можно неограниченное количество раз – будьте активными и Ваши шансы на победу возрастут.
Акция действует до 31 января 2018 года (включительно)
На сайте www.parfums.ua можна найти подарочные наборы на любой бюджет, а также все необходимое для личной красоты, чистоты в доме и ухода за малышом. И все это с бесплатной доставкой по Украине. Но только клиенты Укрсоцбанка при этом получают максимальную скидку!
Лови промокод "promo-ysb30" и воспользуйся своей премиальной скидкой 10%, которая действует на заказы от 150 грн, оплаченные картой Укрсоцбанка или Альфа-Банка Украина до 10 марта 2018 года!
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Укрсоцбанк проводит акцию "Выигрывай как чемпион", совместно с Mastercard и сетью магазинов INTERTOP, и дает шанс выиграть поездку на двоих в Швейцарию на жеребьевку четвертьфинала UEFA Champions League Final 2018 и сертификаты на приобретение товаров от INTERTOP.
По условиям акции, каждый участник, который с 3 февраля по 28 февраля 2018 года будет рассчитываться картой Mastercard, эмитированной Укрсоцбанком, в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua за покупки с бонусной картой INTERTOP PLUS, получит шанс выиграть:
выиграть поездку на двоих в Швейцарию на жеребьевку четвертьфинала UEFA Champions League Final 2018 от Mastercard – официального спонсора UEFA Champions League, или 100 сертификатов номиналом 300 грн на приобретение обуви, одежды, сумок от эксклюзивного партнера акции – INTERTOP. Определение участников акции, которые получат право на призы, состоится до 5 марта 2018 года.
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Для участия в акции необходимо в период с 01 марта по 31 марта 2018 оплатить заказ в сети МакДональдз карточкой Mastercard, эмитированной Укрсоцбанком, с помощью собственного смартфона на сумму от 80 гривен одним чеком. Для проведения расчета ваш смартфон должен поддерживать функцию NFC-кошелька.
Первые 30 000 участников, которые осуществят указанную транзакцию, получат пополнение счета мобильного телефона на сумму 20 гривен.