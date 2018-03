Акції від Укрсоцбанку

Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:19

Чтобы с легкостью закрыть вопрос "Что подарить на 8 марта?" The Wings собрал готовые подарочные наборы женских аксессуаров из натуральной кожы к прекрасному празднику весны.На сайтевы найдете подарочные наборы на любой вкус и стиль с бесплатной доставкой по Украине. А для клиентов Альфа-Банка Украина The Wings приготовили особое предложение!Ловите промо-код "bestpresent" и воспользуйтесь своей премиальной скидкой 15%, которая действует на все подарочные наборы The Wings, оплаченные картой Альфа-Банка Украина до 31 марта 2018 года!А ещё приятный сюприз! С 3 марта по 8 марта 2018 года только для клиентов Альфа-Банка действует дополнительная скидка 10% к распродаже коллекции аксессуаров The Wings по секретному промо-коду "sale10".Воспользоваться промо-кодом очень просто. Для этого достаточно:1) зайти на сайт2) выбрать любой подарочный набор и добавить его в корзину;3) ввести промо-код "bestpresent" или "sale10" в соответствующее поле и нажать "Применить купон" (скидка 15% учитывается сразу).