RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Укрсоцбанку

Акції від Укрсоцбанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29

ТАНЦУЙ ВМЕСТЕ С GRAND PRIX!

Сделать ваш танцевальный образ совершенным поможет Grand Prix – магазин товаров для танцев и гимнастики, как собственного производства, так и лучших мировых брендов. Среди тысячи товаров вы сможете найти свой идеальный вариант, да еще и сэкономить, если конечно у вас есть карта Укрсобанка☺. Ведь для ее владельцев Grand Prix приготовил скидку 10%! Акция действует с 02 по 22 апреля 2018 года.

Получить скидку очень просто:

1) зайти на сайт allfordance.com или посетить один из розничных магазинов по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 11 и г. Киев, ул. Данькевича, 4а,

2) при оформлении заказа указать промо-код "GRANDPRIX-10AB": ввести в соответствующее поле при заказе онлайн на сайте или использовать в качестве пароля при покупке в магазине,

3) рассчитаться карточкой Укрсоцбанка.

Скидка не суммируется с другими акционными предложениями Grand Prix и дисконтных карт программы лояльности магазина.

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/179/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:30

ДЛЯ РАБОТЫ ИЛИ ТВОРЧЕСТВА – ВЫБИРАЙ VIOLEX

Широченный ассортимент товаров для офиса, школы, творчества, а также игрушки, хозяйственные товары, компьютерные аксессуары и т.д. предлагает интернет-магазин канцтоваров Violex. Найдешь и качественные офисные принадлежности, и интересные подарки.

А для владельцев карт Укрсоцбанка подготовлен дополнительный бонус – 10% скидки на все товары. Акция действует до 30 апреля 2018 года.

Чтобы воспользоваться скидкой необходимо:

1) зайти на сайт violex.kiev.ua

2) выбрать необходимый товар и добавить его в корзину,

3) при оформлении заказа ввести промо-код "violex1010" и рассчитаться карточкой Укрсоцбанка.

При заказе от 500 гривен – доставка бесплатная!

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/180/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Райффайзен Банк Аваль 1, 2
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
17 1844
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 17:32
Assistant_Portal
Акції від ПУМБ 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
25 2886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 17:26
Assistant_Portal
Акції від Альфа-Банку 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Пон 18 вер, 2017 15:47
44 4211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 09:48
Assistant_Portal
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.