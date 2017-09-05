Акції від Укрсоцбанку

Получить скидку очень просто:
1) зайти на сайт allfordance.com или посетить один из розничных магазинов по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 11 и г. Киев, ул. Данькевича, 4а,
2) при оформлении заказа указать промо-код "GRANDPRIX-10AB": ввести в соответствующее поле при заказе онлайн на сайте или использовать в качестве пароля при покупке в магазине,
3) рассчитаться карточкой Укрсоцбанка.
Скидка не суммируется с другими акционными предложениями Grand Prix и дисконтных карт программы лояльности магазина.