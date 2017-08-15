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Акції від Укрсоцбанку

Акції від Укрсоцбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29

ТАНЦУЙ ВМЕСТЕ С GRAND PRIX!

Сделать ваш танцевальный образ совершенным поможет Grand Prix – магазин товаров для танцев и гимнастики, как собственного производства, так и лучших мировых брендов. Среди тысячи товаров вы сможете найти свой идеальный вариант, да еще и сэкономить, если конечно у вас есть карта Укрсобанка☺. Ведь для ее владельцев Grand Prix приготовил скидку 10%! Акция действует с 02 по 22 апреля 2018 года.

Получить скидку очень просто:

1) зайти на сайт allfordance.com или посетить один из розничных магазинов по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 11 и г. Киев, ул. Данькевича, 4а,

2) при оформлении заказа указать промо-код "GRANDPRIX-10AB": ввести в соответствующее поле при заказе онлайн на сайте или использовать в качестве пароля при покупке в магазине,

3) рассчитаться карточкой Укрсоцбанка.

Скидка не суммируется с другими акционными предложениями Grand Prix и дисконтных карт программы лояльности магазина.

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/179/
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:30

ДЛЯ РАБОТЫ ИЛИ ТВОРЧЕСТВА – ВЫБИРАЙ VIOLEX

Широченный ассортимент товаров для офиса, школы, творчества, а также игрушки, хозяйственные товары, компьютерные аксессуары и т.д. предлагает интернет-магазин канцтоваров Violex. Найдешь и качественные офисные принадлежности, и интересные подарки.

А для владельцев карт Укрсоцбанка подготовлен дополнительный бонус – 10% скидки на все товары. Акция действует до 30 апреля 2018 года.

Чтобы воспользоваться скидкой необходимо:

1) зайти на сайт violex.kiev.ua

2) выбрать необходимый товар и добавить его в корзину,

3) при оформлении заказа ввести промо-код "violex1010" и рассчитаться карточкой Укрсоцбанка.

При заказе от 500 гривен – доставка бесплатная!

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/180/
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Повідомлень: 379
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:20

ВЕСЕННИЙ УИК-ЭНД В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ "КОНЮШНЯ Б

Выходные на природе - гарантированный релакс и заряд энергии на всю следующую неделю. Позвольте себе роскошь загородного отдыха. Клуб верховой езды "Конюшня Бутенко" предлагает клиентам Укрсоцбанка выгодное акционное предложение – скидку 50% на уик-енд для двоих.

Чтобы получить скидку ,необходимо при заказе услуги по номеру телефона, который указан на сайте www.butenko-stable.com.ua, указать промо-код "alfa&butenko" и при посещении клуба рассчитаться карточкой Укрсоцбанка.

Акционное предложение включает проживание для двоих в апартаментах парк-отеля категории "полулюкс" с завтраком и два занятия по верховой езде под руководством тренера.

Промо-код действует до 31 мая 2018 года. Поэтому не медлите и сделайте себе релаксовый романтический подарок.

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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:15

"С МЯЧА НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ К МЕЧТЕ" – АКЦИЯ ОТ MASTERCARD И УКР

Регистрируй те карту Mastercard, эмитированную Укрсоцбанком, в программе "Мастеркард. Больше" и воспользуйтесь шансом увидеть, как ваш ребенок выводит на поле звезду мирового футбола перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Акция Mastercard "С мяча начинается путь к мечте" стартует 07 мая 2018 года и продлится до 20 мая 2018 года.

Чтобы стать участником акции необходимо:

быть владельцем карты Mastercard, эмитированной Укрсоцбанком,
зарегистрироваться на сайте bilshe.mastercard.ua,
кликнуть "Принять участие в акции "С мяча начинается путь к мечте",
расплачиваться картой Mastercard, эмитированной Укрсоцбанком.
Одна транзакция на сумму от 50 грн приносит 1 балл, а каждые 10 баллов вы можете обменять на шанс выиграть и осуществить мечту вашего ребенка. И уже 26 мая вы вдвоем попадете на главное футбольное событие года – UEFA Champions League Final Kyiv 2018. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua и выигрывайте.

https://ru.ukrsotsbank.com/actions/view/183/
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