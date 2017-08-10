Акції від Укрсоцбанку

Сделать ваш танцевальный образ совершенным поможет Grand Prix – магазин товаров для танцев и гимнастики, как собственного производства, так и лучших мировых брендов. Среди тысячи товаров вы сможете найти свой идеальный вариант, да еще и сэкономить, если конечно у вас есть карта Укрсобанка☺. Ведь для ее владельцев Grand Prix приготовил скидку 10%! Акция действует с 02 по 22 апреля 2018 года.
Получить скидку очень просто:
1) зайти на сайт allfordance.com или посетить один из розничных магазинов по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 11 и г. Киев, ул. Данькевича, 4а,
2) при оформлении заказа указать промо-код "GRANDPRIX-10AB": ввести в соответствующее поле при заказе онлайн на сайте или использовать в качестве пароля при покупке в магазине,
3) рассчитаться карточкой Укрсоцбанка.
Скидка не суммируется с другими акционными предложениями Grand Prix и дисконтных карт программы лояльности магазина.
Широченный ассортимент товаров для офиса, школы, творчества, а также игрушки, хозяйственные товары, компьютерные аксессуары и т.д. предлагает интернет-магазин канцтоваров Violex. Найдешь и качественные офисные принадлежности, и интересные подарки.
А для владельцев карт Укрсоцбанка подготовлен дополнительный бонус – 10% скидки на все товары. Акция действует до 30 апреля 2018 года.
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Выходные на природе - гарантированный релакс и заряд энергии на всю следующую неделю. Позвольте себе роскошь загородного отдыха. Клуб верховой езды "Конюшня Бутенко" предлагает клиентам Укрсоцбанка выгодное акционное предложение – скидку 50% на уик-енд для двоих.
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Регистрируй те карту Mastercard, эмитированную Укрсоцбанком, в программе "Мастеркард. Больше" и воспользуйтесь шансом увидеть, как ваш ребенок выводит на поле звезду мирового футбола перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018.
Акция Mastercard "С мяча начинается путь к мечте" стартует 07 мая 2018 года и продлится до 20 мая 2018 года.
Чтобы стать участником акции необходимо:
быть владельцем карты Mastercard, эмитированной Укрсоцбанком, зарегистрироваться на сайте bilshe.mastercard.ua, кликнуть "Принять участие в акции "С мяча начинается путь к мечте", расплачиваться картой Mastercard, эмитированной Укрсоцбанком. Одна транзакция на сумму от 50 грн приносит 1 балл, а каждые 10 баллов вы можете обменять на шанс выиграть и осуществить мечту вашего ребенка. И уже 26 мая вы вдвоем попадете на главное футбольное событие года – UEFA Champions League Final Kyiv 2018. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua и выигрывайте.
С 7 по 19 мая 2018 осуществите три поездки с Uber, рассчитавшись за них картой Mastercard, эмитированной Альфа-Банком Украина, и получите шанс выиграть билеты на UEFA Champions League Final Kyiv 2018.
По условиям акции три победителя получат по 2 билета и по тридцать бесплатных поездок с Uber. Также вы можете выиграть наборы футбольного болельщика (кепка, рюкзак и шарф).
Чтобы принять участие в акции:
Введите промо-код MCUACL в мобильном приложении Uber в разделе "Оплата", Осуществите не менее 3 поездок до 19 мая и оплатите их картой Mastercard от Альфа-Банка Украина. Три пары билетов на финал, поездки с Uber и 200 наборов болельщика - один из этих призов ждет именно вас.
Акция действует с 7.05.2018 г. по 19.05.2018 г. в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.
Приятная новость для всех держателей карт ПАО "Укрсоцбанк" международной платежной системы Mastercard. Получайте кэшбэк 15% на все покупки, сделаные на фестивале вина и здоровой пищи KYIV WINE, который состоится в Киеве 2-3 июня.
Участников фестиваля ждут около 500 тихих, игристых и крепленых вин с разнообразным характером: от легких, минеральных, фруктовых до насыщенных, структурных, полнотелых. Впервые напитки можно будет дегустировать безлимитно.
Также на фестивале, который организован супермаркетом вин Good Wine, будет работать 20 точек вкусной здоровой пищи. Развлекательная программа насыщена мастер-классами, встречами с известными виноделами и шеф-поварами, крутой музыкальной подборкой.
Осуществляйте расчеты карточкой Mastercard, эмитированной ПАО "Укрсоцбанк", на KYIV WINE и в течение двух банковских дней получайте возврат средств в размере 15% от суммы.
Акция действует с 2 по 3 июня 2018 года на территории фестиваля KYIV WINE по адресу: г. Киев, ул. Межигорская, 82.
Платежная система Mastercard вместе с сетью кинотеатров Multiplex подготовили невероятный сюрприз всем поклонникам кино и комиксов: возможность лично посетить главное супергеройское событие года – New York Comic Con, который пройдет в Нью-Йорке с 4 по 8 октября 2018 года.
Для участия в акции необходимо в период с 7 июня по 31 июля 2018 года приобрести билет с помощью сервиса Masterpass OneClick в мобильном приложении Multiplex или оплатить карточкой Mastercard Укрсоцбанка покупку билетов на сайте www.multiplex.ua.
Определение победителя будет происходить среди всех, кто выполнил условия акции, путем случайного компьютерного выбора. Кроме оплаты авиаперелета и проживания, счастливчик получит два билета на New York Comic Con и другие супергеройские развлечения в городе супергероев Нью-Йорке.
Клиенты Укрсоцбанка, которые являются владельцами карт международной платежной системы Mastercard, могут присоединиться к новой акции в рамках благотворительной программы "Ладошка Счастья" от McDonald's.
С 1 по 30 июня 2018 включительно рассчитывайтесь любой карточкой Mastercard Укрсоцбанка в сети McDonald's. Две гривны с каждого заказа, независимо от его суммы, будут направлены на открытие семейных комнат в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ" в г. Киеве.
Детали акции на сайтах mastercard.ua и mcdonalds.ua
На этой неделе состоится грандиозное музыкальное событие "Atlas Weekend 2018". Для держателей карт Mastercard от Альфа-Банка Украина наслаждаться фестивалем будет еще приятнее благодаря скидке в 10%, которую они будут получать, расплачиваясь своей картой.
Акция будет проводиться с 3 июля по 8 июля 2018 на территории мероприятия по адресу: г. Киев, просп. Академика Глушкова, 1, Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" в таких торговых точках (с соответствующей отметкой Mastercard):
Бистро Бистро Ой, Вей Димне м’ясо від Тараса Блек Бургер Фіш енд Чіпс Біфстер Бар "Артемовское" Сауер Бар Разгуляй Топ Вафл Топ вафли Желаем гостям "Atlas Weekend 2018" непревзойденного музыкального настроения! https://ru.ukrsotsbank.com/news/view/1556/