Акції від Укрсоцбанку

Регистрируй свою карту Альфа-Банка Украина или Укрсоцбанка платежной системы Mastercard в программе Mastercard БОЛЬШЕ и обменивай баллы на участие в акции "Выиграй одну из 10 пар билетов на Upark". Алгоритм действий прост:
зарегистрироваться в программе Mastercard БОЛЬШЕ,
найди необходимую акцию и нажать кнопку "Заказать",
обменять 10 баллов на участие и ждать розыгрыша.
Первые 10 баллов получаете бесплатно при регистрации. Каждый обмен – это дополнительный шанс выиграть.
Музыкальный фестиваль UPark Festivale 2018 пройдет в Киеве 25-26 июля 2018 года.
Наслаждайся музыкой твоего лета!
Акция действует с 02.07.2018 до 16.07.2018