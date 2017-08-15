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Акції від Укрсоцбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:07

ВЫИГРАЙ БИЛЕТЫ НА UPARK, ЧТОБЫ ЛЕТО БЫЛО ЯРЧЕ!

Фестивальное лето продолжается! Лови возможность ощутить ритмы UPark Festivale 2018 благодаря Mastercard БОЛЬШЕ.

Регистрируй свою карту Альфа-Банка Украина или Укрсоцбанка платежной системы Mastercard в программе Mastercard БОЛЬШЕ и обменивай баллы на участие в акции "Выиграй одну из 10 пар билетов на Upark". Алгоритм действий прост:

зарегистрироваться в программе Mastercard БОЛЬШЕ,
найди необходимую акцию и нажать кнопку "Заказать",
обменять 10 баллов на участие и ждать розыгрыша.
Первые 10 баллов получаете бесплатно при регистрации. Каждый обмен – это дополнительный шанс выиграть.

Музыкальный фестиваль UPark Festivale 2018 пройдет в Киеве 25-26 июля 2018 года.

Наслаждайся музыкой твоего лета!

Акция действует с 02.07.2018 до 16.07.2018
https://ru.ukrsotsbank.com/news/view/1558/
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:08

ОПЛАЧИВАЙТЕ С VISA CHECKOUT

Воспользуйтесь новым способом оплаты Visa Checkout на сайте Tickets.ua и гарантированно получайте скидку до 250 грн на билеты.

Приобретая авиа- и железнодорожные билеты до 22 августа 2018, вы автоматически получаете скидку в размере:

250 грн – при оплате авиабилетов;
50 грн – при оплате железнодорожных билетов (при условии, что стоимость заказа свыше 100 грн).
Чтобы воспользоваться аукционными условиями, необходимо:

создать бронирование на сайте Tickets.ua;
на странице оплаты выбрать способ оплаты Visa Checkout;
создать профиль, заполнив необходимые данные в появившемся окне (в дальнейшем для оплаты бронирований достаточно будет просто нажать кнопку Visa Checkout);
оплатить бронирование с помощью Visa Checkout, воспользовавшись картой с вашей учетной записи.
Подробности по ссылке: https://tickets.ua/index/visa

Платите удобно – путешествуйте выгодно!

https://ru.ukrsotsbank.com/news/view/1557/
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Повідомлень: 472
З нами з: 01.09.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:09

В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ БАЛЛОВ!

Клиенты Укрсоцбанка уже ощутили преимущества удобных и безопасных расчетов с помощью смартфона. А благодаря партнерам банка бесконтактная оплата становится еще и выгодной.

Платите смартфоном с карты Укрсоцбанка платежной системы Mastercard в сети супермаркетов NOVUS – получайте в пять раз больше баллов на карту лояльности NOVUS.

В период с 1 июля по 31 июля 2018 года при расчетах через мобильное приложение по технологии NFC вместо привычного 1% будет начислено целых 5% от потраченной суммы.

Отличная возможность для участников программы лояльности NOVUS увеличить свои сбережения и сэкономить на следующих покупках.

Подробные условия акции на сайтах mastercard.ua и novus.com.ua

https://ru.ukrsotsbank.com/news/view/1560/
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Аватар користувача
 
Повідомлень: 472
З нами з: 01.09.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12345
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