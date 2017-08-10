Акції від Укрсоцбанку

Фестивальное лето продолжается! Лови возможность ощутить ритмы UPark Festivale 2018 благодаря Mastercard БОЛЬШЕ.
Регистрируй свою карту Альфа-Банка Украина или Укрсоцбанка платежной системы Mastercard в программе Mastercard БОЛЬШЕ и обменивай баллы на участие в акции "Выиграй одну из 10 пар билетов на Upark". Алгоритм действий прост:
зарегистрироваться в программе Mastercard БОЛЬШЕ, найди необходимую акцию и нажать кнопку "Заказать", обменять 10 баллов на участие и ждать розыгрыша. Первые 10 баллов получаете бесплатно при регистрации. Каждый обмен – это дополнительный шанс выиграть.
Музыкальный фестиваль UPark Festivale 2018 пройдет в Киеве 25-26 июля 2018 года.
Воспользуйтесь новым способом оплаты Visa Checkout на сайте Tickets.ua и гарантированно получайте скидку до 250 грн на билеты.
Приобретая авиа- и железнодорожные билеты до 22 августа 2018, вы автоматически получаете скидку в размере:
250 грн – при оплате авиабилетов; 50 грн – при оплате железнодорожных билетов (при условии, что стоимость заказа свыше 100 грн). Чтобы воспользоваться аукционными условиями, необходимо:
создать бронирование на сайте Tickets.ua; на странице оплаты выбрать способ оплаты Visa Checkout; создать профиль, заполнив необходимые данные в появившемся окне (в дальнейшем для оплаты бронирований достаточно будет просто нажать кнопку Visa Checkout); оплатить бронирование с помощью Visa Checkout, воспользовавшись картой с вашей учетной записи. Подробности по ссылке: https://tickets.ua/index/visa
Mastercard расширяет возможности своей программы Mastercard.Больше! Для владельцев премиальных карт Platinum, World Elite и World Black Edition запущена программа лояльности Mastercard Bilshe Black, которая работает на новой уникальной саб-платформе Больше.
Теперь доступны два вида баллов:
Премиальные – за расчеты картой Platinum, World Elite или World Black Edition; Стандартные – за расчеты картой Standard, Gold или World. Пользователь может добавить в свой аккаунт на https://bilshe.mastercard.ua/ карты Mastercard разного уровня и накапливать баллы обоих видов.
После того как пользователь на Mastercard.Більше добавит премиальную карту, интерфейс страницы обновится – появится дополнительное поле, где указывается количество премиальных баллов, а также перечень действующих предложений.
За каждую транзакцию премиальной картой ее владельцу будут начисляться премиальные баллы (1 транзакция – 1 балл). А обновленный каталог предоставит эксклюзивные предложения от премиальных партнеров, которые можно получить за накопленные баллы.
Mastercard Bilshe Black – это пропуск в мир эксклюзивных возможностей. Уровень предложений соответствует статусу владельцев премиум карт. Так, запуск программы стартовал с акцией "Оказаться в мире большого кино – бесценно", которая дает возможность выиграть поездку на двоих на 75-й Венецианский кинофестиваль.
Mastercard готовит еще много эксклюзива. Присоединяйтесь к Mastercard Bilshe Black!