Михалыч
В Україні не можна законним способом зменшити кількість вати чи не так? Тому довелось змінити країну на таку де вати набагато менше.
Звиняйте що не точно висловився.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:04
Михалыч
В Україні не можна законним способом зменшити кількість вати чи не так? Тому довелось змінити країну на таку де вати набагато менше.
Звиняйте що не точно висловився.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 20:37
Поржал спасибо зачетная отмазка, что бы не возвращаться в такую замечательную по Вашему страну как Украина, оказывается все хорошо-да вата глаза режет, аж кушать не можете пришлось эмигрировать почему то вспомнил
Додано: Сер 26 сер, 2020 20:52
Михалыч
Сміх продовжує життя, на здоров’я.
Вати, колаборантів, співчуваючих багато в тому числі і при владі, звідси і корупція та блат і тп.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 21:09
Разочарую Вас, среди вышиваты, карьеризма, коррупции, блата и т.д и т.п. не меньше, а может и побольше, чего стоят постоянные коррупционные скандалы с адептами Свободы на Западной Украине или вышиватными активистами.....при Вашей тонкой душевной организации, Вам для здоровья полезней будет пожалуй действительно на Западе, но тога и нам живущим тут не рассказывайте как тут все заепись.....хотя Вы начали были за здравие а кончаете за упокой, оказывается все не заепись, но во всем виновата вата
Додано: Сер 26 сер, 2020 21:39
Михалыч
Кожен сам коваль свого щастя/нещастя
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:49
Т.е. я Вас правильно понял, что таки ДА и Вы согласны, тут нет государства, а есть мерзкий и отвратный оккупационный режим а страна и население Украины в полной оппе и единственный выход на достойную жизнь для простого украинца -это эмиграция
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:57
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
73% українців за «режим» проголосували?
При бажані можна і в Україні нормально влаштуватись є свої плюси та мінуси, як скрізь.
А тим кому не подобається менталітет деяких українців (пережитки совка, вплив «брата» мабуть причини тому), є інші країни на вибір де совка не було і сусідні країни адекватні.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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