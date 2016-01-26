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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:36

Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:18

  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:53

  sequence написав:
  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж

Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Волгарь
 
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