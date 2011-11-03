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Finance.ua оновлює логотип

Finance.ua оновлює логотип
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 жов, 2017 16:52

  Редактор форума написав:
  WachtAmRhein написав:Нарисуйте еще девочку смотрящую куда-то вдаль и чтобы днём синичка была, а ночью сова, ну и конечно чтобы раза 2 в сутки выскакивал портрет Сергея Виндерских с каким-нибудь актуальным на тот или иной момент сообщением.


Сразу видно, кто идет по жизни с My Alfa-bank'ом в душЕ :)
Неужели здесь тоже все так грустно?


Есть ещё несколько примеров, но о покойниках либо хорошо, либо ничего.
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Повідомлення Додано: Суб 07 жов, 2017 13:35

Re: Finance.ua оновлює логотип

  Адмiнiстратор написав:Новий логотип будується навколо одного з найгарніших поєднань літер латинського алфавіту – лігатури «fi».

ИМХО, мона укоротить чубчик у "f" и
вернуть крапку над "i". Наша "і" повинна бути з крапкою :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 08 жов, 2017 20:02

Ну меняет и меняет. Неужели это кому-то интересно? Будто "форум финанс" мировой супер-бренд.
Кстати, лого-безвкусище полное и говно. Тот самый случай, когда лучше было вообще ничего не трогать.
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Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 15:07

Finance.ua оновлює логотип

Хорошо, что в мобильной версии через браузер всё по-старому. Видно что с умом делали.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:19

Це квітка, мак :mrgreen:
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