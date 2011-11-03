Редактор форума написав:
Сразу видно, кто идет по жизни с My Alfa-bank'ом в душЕ
Неужели здесь тоже все так грустно?
Есть ещё несколько примеров, но о покойниках либо хорошо, либо ничего.
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Додано: Сер 04 жов, 2017 16:52
Есть ещё несколько примеров, но о покойниках либо хорошо, либо ничего.
Додано: Суб 07 жов, 2017 13:35
Re: Finance.ua оновлює логотип
ИМХО, мона укоротить чубчик у "f" и
вернуть крапку над "i". Наша "і" повинна бути з крапкою
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 08 жов, 2017 20:02
Ну меняет и меняет. Неужели это кому-то интересно? Будто "форум финанс" мировой супер-бренд.
Кстати, лого-безвкусище полное и говно. Тот самый случай, когда лучше было вообще ничего не трогать.
Додано: Пон 09 жов, 2017 15:07
Finance.ua оновлює логотип
Хорошо, что в мобильной версии через браузер всё по-старому. Видно что с умом делали.
Додано: Чет 10 тра, 2018 22:19
Це квітка, мак
+50грн !
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